Sánchez-Feijóo: buena disposición pero sin acuerdos

Viernes, 08 Abril 2022 07:42

La primera reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha saldado con buena disposición para el diálogo pero sin ningún acuerdo de calado.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha calificado de "positiva" y "cordial" la reunión que han mantenido, en la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la ha resumido en tres puntos: "muy buena disposición, pero poca concreción y ninguna documentación" por parte del líder popular.

En una comparecencia en Moncloa, Rodríguez ha destacado que, durante el encuentro, que se ha mantenido a iniciativa del presidente del Gobierno, se ha constatado el ánimo por parte de ambos de mantener un "diálogo permanente".

La portavoz ha explicado que el jefe del Ejecutivo ha planteado a Feijóo un documento con 11 puntos sobre el que se ha trabajado y que ha guiado la reunión, ante la falta de otra documentación por escrito aportada por el presidente del Partido Popular.

Así, se ha referido a tres aspectos planteados en ese documento que se han abordado durante el encuentro: el Plan de respuesta a la guerra, asuntos que han quedado pendientes para volver a retomar en un tiempo, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y el Pacto contra la Violencia de Género.

Plan de respuesta a la guerra

Rodríguez ha subrayado que el Plan de respuesta a la Guerra es un plan "abierto" y "dinámico" en el que el Gobierno ha trabajado con agentes sociales, los sectores especialmente afectados, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, y en el que también han participado los partidos políticos.

Por tanto, se trata de "un plan de todos, un plan de país para combatir la guerra de Putin y las consecuencias económicas de la misma"- ha apuntado-, que tendrá que convalidarse en el Congreso de los Diputados, y que incluye ayudas directas para los sectores afectados, bajadas de impuestos en el ámbito energético y también beneficiará a la inmensa mayoría de los españoles y españolas vía rebaja en el precio del carburante.

En este sentido, la portavoz del Gobierno ha señalado que la propuesta del PP de bajada de impuestos, "enunciada", pero "no concretada" por parte de Feijóo, "no tendría que condicionar el apoyo del principal partido de la oposición a este plan, porque de ser así, no sería una propuesta, sino una imposición".

Renovación del CGPJ y del TC

También se ha referido la portavoz a la "disposición favorable" del líder del PP a "volver a los consensos constitucionales básicos", permitiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial -que lleva más de tres años bloqueada por parte del PP- y del Tribunal Constitucional. "

Creemos que es un ámbito en el que resultará fácil la vuelta del Partido Popular a esos consensos de los que nunca debió salir", subrayó Isabel Rodríguez, quien avanzó que Gobierno y PP se han "dado un tiempo" para sustanciar la posibilidad de ese acuerdo, siendo el 12 de junio el "límite temporal" para lograrlo en ambos órganos.

De igual modo, el Gobierno ha marcado la fecha del 20 de abril para que se reactive la tramitación de la eliminación del voto rogado, que facilitaría la participación política de los españoles residentes en el extranjero, y cuyo proyecto de reforma se encuentra en plazo de enmiendas en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

Pacto de Estado contra la violencia de género

Especial importancia le ha dado la portavoz del Gobierno a la cuestión del Pacto de Estado contra la Violencia de género; "un pacto de todos los grupos políticos, a excepción de Vox, que sin duda trata de combatir una de las principales lacras que existen hoy en nuestra sociedad", y que hoy "está poniendo en cuestión" la ultraderecha cuando pretende impone conceptos como el de la violencia intrafamiliar.

"Creemos que aceptar ese marco, esas tesis, cuestionan el propio Pacto de Violencia de Género, y tenemos confianza en que Feijóo sea contundente" a la hora de "rechazar" y no dar "ni un paso atrás" en la defensa del Pacto de Estado existente en esta materia, ha señalado Rodríguez.

"Se trata de reafirmar con rotundidad de qué lado está el señor Feijóo: ¿de los que queremos combatir a aquellos que matan a sus mujeres por el hecho de ser mujeres o aquellos que matan a sus hijos para dañar a sus mujeres?, ¿o queremos estar del lado de los que dicen que no existe discriminación de género, que cuestionan los derechos y los avances de las mujeres y que para eso utilizan eufemismos, como una nueva ley de violencia intrafamiliar" preguntó.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado en rueda de prensa que si el Gobierno ha incrementado la recaudación fiscal en 7.500 millones de euros en dos meses, es evidente que existen holguras para inyectar a las familias alguna renta disponible más

El líder del PP se ha comprometido a remitir al presidente del Gobierno una propuesta concreta y explícita de bajada de impuestos de manera temporal para devolver a los ciudadanos lo que están pagando por el aumento de la inflación en un 9,8 por ciento.

“Si no acepta ninguna de las propuestas, me está invitando a que no apoyemos un contrato de adhesión, unilateral y desconocido”, ha resaltado Feijóo, quien ve elementos para que el Gobierno modifique sus planteamientos la próxima semana y que no le diga a la Cámara que eso es “verde y con asas”. “Quiero pensar que la política económica de Sánchez no puede seguir equivocándose: no cumplimos previsiones de crecimiento económico, estamos a la cola de Europa, por lo que hay elementos para que el Gobierno rectifique”, ha apelado. Además ha reconocido que aunque la reunión con el jefe del Ejecutivo ha sido cordial, ha resultado “decepcionante” que no acepte la propuesta de bajada de impuestos, por lo que el PP no puede ser “cómplice” de los errores de la política económica de Sánchez. Por otra parte, ha considerado “inaudito” que Sánchez haya viajado a Marruecos sin el aval de ningún partido político. “Yo nunca haría lo que ha hecho el presidente”, ha señalado en referencia a la ruptura del consenso en política exterior. Feijóo ha señalado que le parece “legítimo” que Sánchez quiera renovar el CGPJ y el TC, para lo que retoman negociaciones pero, en medio de una situación económica como la que tiene España, “debería escuchar más y escucharse menos”. En este sentido ha recordado que en 2017 el PP planteó un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que sigue vigente. "Vamos a seguir trabajando contra la violencia machista, es una lacra que hay que erradicar”, ha asegurado.