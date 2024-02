TRIBUNA / Cien dias de Ferraz

Amalio de Marichalar resume en este artículo los primeros cien días en que españoles de a pie y de cualquier procedencia llevan reivindicando pacificametne ante la sede del PSOE, en Ferraz, la dignidad y la libertad del pueblo español hoy conducido a un abismo contrario al Estado de Derecho.

Cumplimos cien días de manifestaciones pacíficas en Ferraz. Cien días cerca de la sede del actual partido socialista fagocitado por su secretario general. Nos preguntábamos al principio que no era el sitio donde manifestarnos delante de una sede de un partido… es cierto, pero inmediatamente dedujimos que nunca lo haríamos de no ser por una situación extraordinaria provocada, por cierto, por el presidente del Gobierno, al pactar voluntariamente con prófugos de la justicia, condenados por terrorismo y golpistas y al escudarse en su partido para presentar una ley de amnistía - por tanto el partido en la sede, es responsable de una ilegalidad manifiesta- exigida por los golpistas, buscando el mismo el chantaje de prófugos de la justicia, a cambio de votos para ser elegido, y que ataca directamente al corazón de la democracia, y además al saberse protegido casi de manera inexpugnable en su residencia oficial que es donde nos gustaría estar manifestándonos todos los días. De manera que a situaciones excepcionales, respuestas excepcionales y absolutamente democráticas. Que considere, además, que esta continuada protesta va dirigida directamente a el, aunque también apelando a la dignidad de un partido , tal y como señalan permanentemente y llamando a ello, los principales y más respetados dirigentes de esas siglas.

Pero, por encima ya de estas consideraciones previas, fuera Ferraz , o cualquier otro lugar, lo que estamos ya celebrando son cien días de auténtica y pacífica reivindicación de la democracia, sin un papel en la calle, y eso es lo más importante. No solo es ya importante, sino que es único y sin ningún parecido en democracia.

No existe precedente alguno en donde en una democracia europea personas de cualquier ideología, sin atender a llamamiento de ningún partido u organización, y de forma espontánea y voluntaria quieran defender sin obedecer a nadie nuestra democracia. No existe precedente en donde cientos de personas diariamente dejen sus obligaciones y acudan a la llamada de la defensa de la democracia. No existe precedente donde todos reivindiquemos, aunque pensemos distinto, la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, la independencia de la justicia, la división de poderes, la Constitución que nos dimos, que es de todos, y donde todos cedimos cosas que nos gustaran más o menos, pero que trajo la reconciliación , la paz , el reconocimiento y el progreso de España, donde reivindiquemos que una ley de amnistía impuesta a cambio de votos acaba directamente con la igualdad y con nuestra democracia.

No existe precedente donde todos reivindiquemos a una, que esa amnistía rompe con la igualdad de todos ante la ley, rompe con las leyes que nos dimos en defensa de la unidad y la igualdad, con las sentencias impuestas en una nación plenamente democrática y con los jueces que las dictaminaron. Rompe con el Parlamento que aplicó la Constitución, con la legitimidad de un gobierno y de una oposición que impulsaron el cumplimiento de la ley y la defensa de la nación, rompe con el discurso del Rey que logró amalgamar la defensa última de España ante una situación de golpe excepcional, y visibilizada en las históricas manifestaciones de Barcelona tras ello. Rompe con una nación democrática que utilizó los resortes de la ley para proteger la democracia y con la amnistía persigue certificar que nunca fue legítima esa democracia, y por tanto, también, debimos entrar por la puerta falsa y engañando a Europa sin ser ni auténtica ni homologable democracia.

Cien días de Ferraz, son la continuación ininterrumpida de la protesta unánime del pueblo español que comenzó en Cibeles el pasado 21 de enero…. pero del año pasado , seguido del 22 de enero en la plaza de San Jaime en Barcelona, donde acompañaron las cerca de cien entidades de la sociedad civil de toda España, las protestas de agricultores y ganaderos … la de Barcelona multitudinaria en octubre acompañada de la de Sevilla en apoyo a Cataluña, las convocadas por el partido popular en Felipe II en Madrid y en los ayuntamientos de España, la convocada por Fundación Denaes a la que se sumó la sociedad civil en Colon, la histórica de más de cien asociaciones e instituciones de la sociedad civil nuevamente en Cibeles con más de un millón de personas y de nuevo en Sevilla la sociedad civil en apoyo a Cibeles, las del templo de Debod y Plaza de España del PP.

Cien días de Ferraz son el fuego sagrado de los españoles que mantienen la reivindicación de la democracia hoy vilipendiada y donde un presidente de Gobierno, por sus hechos diarios y voluntarios se ha convertido en un dictador.

Cien días de Ferraz, son lo mejor del alma de España, y son lo mejor de un pueblo en defensa de la dignidad, la igualdad y la democracia.

Cien días en Ferraz, son un ejemplo de protesta indignada y pacífica al tiempo. Contundente, inapelable , serena y educada.

Cien días en Ferraz son el trabajo de un pueblo que clama ante la injusticia y la tiranía.

Cien días de Ferraz son el clamor del pueblo español ante el ataque a nuestra convivencia, nuestra reconciliación y la paz que todos nos dimos .

Cien días de Ferraz son un ejemplo del que no existe precedente y una muestra a Europa y al mundo de lo que un pueblo unido es capaz de hacer.

Cien días de Ferraz es la muestra más pura del pueblo español reivindicando con lo mejor de la sabiduría popular, justicia y democracia.

Cien días de Ferraz es el grito unánime del pueblo español, de cualquier pensamiento, que está harto de “ cambios de opinión “, engaños y de mentiras.

Cien días de Ferraz es la independencia de todos y cada uno de los que voluntariamente acuden, sin instrucciones ni mandatos de nadie, así como de respeto entre todos, auto excluyendo manipulaciones ilegítimas, unidos en lo importante y común, y en ello reside una parte de su ejemplo.

Cien días de Ferraz, es el azote permanente al Gobierno y a su máximo responsable, mostrando su hiel en la contestación a la denuncia de la sociedad civil, sobre el ataque absoluto al estado de derecho, y también hace pocos días en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y donde la eurodiputada socialista y la de sus socios golpistas citan Ferraz como a la hidra. O también el símbolo de la reivindicación pacífica y ejemplar del pueblo español en pie, reconocido con honor hace poco más de mes y medio por Manfred Weber, en el Parlamento Europeo, - donde Ferraz era en ese momento el único puente permanente de reivindicación serena y firme en la calle - , en contestación al deplorable alegato defendiendo la ilegalidad de la amnistía, del presidente del Gobierno.

Cien días de Ferraz es el dos de Mayo del siglo XXI, mujeres y hombres valientes… en el que convergen personas de cualquier procedencia y rincón para defender la dignidad, la nobleza y la decencia del pueblo español. Donde contra viento y marea, agua, frío y nieve, el grito unánime rasga el viento, ese grito sabio y pacífico de los españoles de bien, y de a pie, que claman unidos, igualdad, ley, justicia y democracia ….que gritan desde hace cien días ejemplarmente unidos y sin marcha atrás…¡ libertad !

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda