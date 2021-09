Sánchez anuncia subida inmediata de SMI

Miércoles, 01 Septiembre 2021 17:56

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que "la voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del Salario Mínimo Interprofesional (SMi) en lo que queda de año y continuar avanzando en el compromiso electoral de alcanzar en 2023 el 60 por ciento del salario medio, que es lo que nos marca la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo".

Así lo ha asegurado en una conferencia en la Casa de América, con la que ha abierto el curso político, y que ha contado con la asistencia de un centenar de representantes de la sociedad civil, empresarial, cultural y agentes sociales, así como de una nutrida representación de miembros del Gobierno.

Sánchez ha subrayado que el Ejecutivo, la sociedad civil y los agentes sociales están llamados a dos tareas fundamentales en este nuevo curso político: "la primera, consolidar la recuperación económica y, la segunda, que esa recuperación llegue a los bolsillos de todos los españoles y españolas en forma de más empleo, mejores salarios y pensiones dignas".

Porque "no habrá recuperación económica si no es una recuperación justa, si no llega a todos los estratos de nuestra sociedad, si no se expande a todos y cada uno de las ciudades y pueblos de España. Nadie puede quedar atrás", ha resaltado.

En este objetivo ha enmarcado la intención de abordar la subida inmediata del SMI y el acuerdo en materia de pensiones acordado con los agentes sociales, y aprobado en Consejo de Ministros, "donde nos comprometemos por ley a revalorizar las pensiones de nuestros mayores conforme al IPC".

En este punto, Sánchez ha pedido el apoyo del conjunto de los grupos políticos en el Congreso para sacar adelante esta reforma de las pensiones.

"Entre todos, Gobierno, Parlamento y agentes sociales, debemos hacer lo posible para que esa recuperación sea lo más justa posible", ha remarcado.

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha aprovechado su intervención para anunciar también que el Gobierno ya trabaja en la elaboración de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2022.

"Unos presupuestos que van a ser los PGE para consolidar la recuperación económica justa y que presentaremos entre finales de septiembre y principios de octubre", ha apuntado.

El éxito de la vacunación

Durante la Conferencia, Sánchez ha señalado que nuestro país está saliendo de la "dura prueba" que ha supuesto la pandemia y "está mucho mejor que hace un año", gracias, en gran medida, a la vacunación y al buen hacer de nuestros profesionales sanitarios, y "podemos mirar el futuro con confianza y esperanza".

Por ello, ha apuntado que el objetivo del nuevo Gobierno para esta nueva etapa de la legislatura se resume en tres propósitos: "seguir vacunando para proteger al conjunto de la población; propiciar una recuperación que sea lo más justa posible, es decir, que llegue al conjunto de hombres y mujeres de nuestro país, sobre todo, a los más vulnerables; y modernizar nuestra economía y nuestro tejido social gracias a los fondos europeos".

Respecto a la vacunación, el jefe del Ejecutivo ha señalado que "esta semana, tal y como me comprometí a principios de año, el 70 por ciento de la población estará vacunada con pauta completa".

De hecho, más del 90 por ciento de la población mayor de 40 años tendrá la pauta completa, lo que demuestra el "acierto de la estrategia de vacunación".

"En un país como el nuestro, tan poco dado a reconocer sus méritos, el éxito de la vacunación es toda una lección de nuestro mejor patriotismo", ha señalado Sánchez.

Un patriotismo que "también es solidario"-ha dicho - "porque España no solo se está vacunando, sino que está ayudando a otros países a vacunarse", ya que hemos donado más de 6 millones de dosis a Latinoamérica.

Además, ha recordado que, en pocos meses, España contará con su propia vacuna, demostrando el vigor de la Ciencia y la Investigación españolas y también el acierto en el camino de la colaboración público privada que han abierto Gobierno y agentes sociales en esta dura emergencia sanitaria, económica y social.

La recuperación se acelera conforme avanza la vacunación

El presidente del Gobierno ha subrayado también que "conforme avanza la vacunación se acelera la recuperación", como demuestran todos los indicadores económicos, y ha recordado que las previsiones de todos los organismos "sitúan a España como una de las economías que más va a crecer y con más vigor durante los próximos años".

Como datos más destacados, apuntó que el PIB se ha recuperado casi en un 20%. en 2021, que solo quedan 74.000 personas en ERTE y que nuestro mercado laboral está batiendo récords de afiliación y la cifra de cotizantes es ya superior a la de la prepandemia.

Asimismo, Sánchez ha reconocido que, tanto en Estados Unidos como en la zona euro, la recuperación viene acompañada del alza de los precios, pero se ha mostrado partidario de "continuar con los estímulos para consolidar la recuperación y abordar la modernización verde y digital que necesita la economía europea y, por tanto, la española".

Pedro Sánchez ha abordado, durante su intervención, la compleja situación del sector energético y la evolución del mercado mayorista, señalando que "el Gobierno se hace cargo de la preocupación social" por este asunto y por eso "ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía".

"Vamos a continuar actuando, siempre dentro del marco regulatorio europeo, estableciendo las condiciones que permitan disminuir la volatilidad de la tarifa regulada, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), y también impulsando un debate necesario en Europa sobre la adaptación de las reglas del mercado a un nuevo contexto de transición energética e incremento en la penetración de las energías renovables", ha avanzado.

Asimismo, el presidente ha dado la bienvenida a la constitución en el Congreso de una Comisión Parlamentaria de Estudio del sector energético, a la que se han abierto los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno, donde escucharán las diferentes propuestas que planteen los grupos políticos y diferentes actores.

"Escuchar, debatir, acordar y actuar son cuatro verbos con los que el Ejecutivo se siente total y absolutamente comprometido", ha añadido.

Un Gobierno de acción que continuará con su agenda reformista

Cuando se cumplen 603 días desde que se constituyó el Ejecutivo y quedan, aproximadamente, 850 días de legislatura, Pedro Sánchez ha insistido en que "el Gobierno va a continuar con su agenda reformista. No vamos a parar. Vamos a continuar haciendo avanzar a España", porque "este es un Gobierno de acción".

También ha tenido palabras el presidente del Gobierno sobre la necesidad de "impulsar entre todos la regeneración de nuestras instituciones".

En este sentido, consideró que "no es aceptable que instituciones como el gobierno de los jueces lleve mil días sin renovarse y que permanezca bloqueada la renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, o del Tribunal de Cuentas".

"Ninguna formación política -ha dicho, en referencia al PP- tiene el derecho a incumplir sus obligaciones constitucionales, a situarse fuera de la Constitución, porque ello menoscaba el prestigio de nuestra democracia y nuestra arquitectura constitucional, justo en el momento en el que los ciudadanos más necesitan de instituciones fuertes y sólidas".

A su juicio, "cortocircuitar el funcionamiento de los órganos constitucionales es faltar a la lealtad con el pacto de convivencia que representa nuestra Constitución" y por ello hizo un nuevo llamamiento a la oposición "para que vuelva al consenso constitucional y cumpla con sus obligaciones constitucionales".