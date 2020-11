OPINIÓN/ Nos puede decir la verdad de la alarma?

Viernes, 06 Noviembre 2020 16:07

Amalio de Marichalar cuestiona en este artículo de opinión los interrogantes que se hace la sociedad, muy alarmada y sin respuestas, sobre el hecho inconstitucional del estado de alarma durante seis meses o lo que se pretende con el español o la desinformación permanetne del Gobierno, ahora que pretende controlar la información.

Nos puede decir por qué declara usted un estado de alarma durante seis meses a todas luces inconstitucional? ¿ sabe usted que además de inconstitucional no hay país democrático europeo y del mundo que se le ocurra siquiera en un mal sueño, hacer algo así?

¿Nos puede decir por qué usted se quita la responsabilidad y se la endosa a las comunidades cuando tiene usted la responsabilidad plena para ser el que de cuentas de toda la gestión le guste o no?

¿Nos puede decir por qué pretende usted acabar con el español en España, siendo ello absolutamente inconstitucional, - no ponga excusas de fintas jurídicas por favor -, además de ser una locura solo plantearlo ? ¿Puede usted imaginar que el gobierno de Francia quiera acabar con el francés en alguna región francesa? ¿ o que el gobierno de Alemania quiera acabar con el alemán en una parte de Alemania, o el gobierno americano acabar con el inglés en Estados Unidos, o el gobierno mexicano acabar con el español en México?

¿Sabe usted que el español es la segunda lengua del mundo ? ¿es por ello que usted quiere acabar con el español en alguna región española y además de la aberración, impedir que quien pueda aprender su propia lengua se le prohíba hacerlo y con ello expropiarle su derecho de conocimiento de algo fundamental para su educación? Pero sobre todo, ¿es medianamente serio siquiera plantear que uno no pueda hablar su propio idioma en su propio país ? y, además, usted sabe que desde hace muchas décadas esto ha sido un instrumento estratégico para fomentar muy deslealmente el independentismo, y usted así fomenta y contribuye a todo ello muy conscientemente, y cómplice de esta perversion.

¿Nos puede decir por qué usted prometió no pactar nunca con independentistas sediciosos y xenofobos, de derecha e izquierda, filoterroristas y populistas comunistas por no poder usted dormir tranquilo y tampoco el noventa y cinco por ciento de todos los españoles, y en cambio transgredir su promesa y hacerlo? ¿tiene usted palabra?

¿ Puede decirnos por qué usted en vez de defender la constitución a ultranza, la manipula, la circunda o legisla con ataques permanentes a su espíritu y letra, así como al espíritu y trabajo de la transición y deja que también lo haga su gobierno todos los días, en un ejemplo de constante asalto a las normas establecidas? ¿puede decirnos si es normal todo lo que usted hace y tener cada día que descubrir nuevos entuertos y desmanes en contra de lo que es la esencia de la democracia?

¿Nos puede decir por qué impide ir al Rey, que es la cúspide del estado, a presidir la entrega de despachos de los nuevos jueces a Barcelona? ¿Se imagina al primer ministro de Italia impedir al Presidente de la Republica de Italia presidir un acto similar en Milán, o al primer ministro de Dinamarca impedir a la Reina de Dinamarca presidir un acto igual con las invitaciones entregadas con su nombre hace muchos días?

¿Nos puede decir que es eso del plan contra la desinformación? ¿Que es desinformación para usted? ¿desinformación es que nos diga usted que hay la mitad de muertos por la pandemia de los que realmente hay ? ¿Desinformación es que nos diga usted ayer que la economía española va muy bien, o la verdadera noticia es la que realmente nos dice Europa o el banco de España, también ayer, estos días, y desde hace meses, avisando muy preocupados y describiendo la situación crítica en la que estamos?

¿Desinformación es que usted no sabía el gravísimo peligro de la pandemia desde enero al menos, o la realidad que confirma los informes que usted conocía a nivel nacional e internacional sobre la pandemia desde ese momento al menos?

¿Desinformación es que conscientemente no nos informe de los doce mil inmigrantes en Canarias en estos días y que los inmigrantes nada tienen que ver con mujeres y niños, pues son hombres sanos, dicho todo ello de forma muy alarmada y preocupante por la policia, o que esto no sea verdad?

¿Desinformación es que usted no diga ni palabra de la acusación de Naciones Unidas a Venezuela por ser un régimen criminal, y que usted le acuse también, o es que no lo hace pues no le deja hacerlo su asesor vicepresidente, por cierto imputado, y usted protegerle y avalarle, como imputado ?

¿Desinformación es que usted no diga ni palabra de lo que exige el parlamento europeo condenando a los regímenes nacional socialistas - nazi / fascistas -, y comunistas, por ser de una historia criminal sin precedentes, y usted no hacerlo, o es proteger a los fascistas xenófobos independentistas y a los comunistas populistas bolivarianos que tanto presumen todos ellos de serlo, y tenerles usted en el gobierno y servirse de su apoyo?

¿Desinformación es lo que informan los medios más importantes del mundo señalando que somos el país que peor gestiona la pandemia y los que más muertos tenemos proporcionalmente a nuestra población, de toda la tierra, o que todo lo que dicen sea inventado ?

¿No cree con todo este bagaje que debiera corregir radicalmente su rumbo, pues no sólo no respeta lo más elemental en lo que debe ser un comportamiento de gobierno dedicado a buscar el bien común, sino que, difícilmente se respeta a sí mismo, con tal forma de actuar?

¿Es medianamente sensato que el Presidente del gobierno actúe sin defender la lógica del interés general y para salvar unos presupuestos y una legislatura este pactando con quien desea destruir España como declaran todos los días, en vez de hacerlo con quien respeta la constitución, la ley y la democracia?. ¿No sería lo lógico al menos llamarles al orden con cada actuación insultante, provocadora o subversiva, que de todo hay todos los días ? ¿Pero que falta de respeto, seriedad y de sentido común aplica usted a la vida en la responsabilidad que ostenta ?. ¿ No se da cuenta que ha de defender antes de nada la dignidad de todos los españoles? ¿Que significa para usted la dignidad, y qué significa la dignidad de todos?

¿Usted cree que se puede actuar con tanta osadía, provocando todos los días a la constitución, circundandola, saltándosela o ninguneándola, renunciando a todos los principios y reglas democráticos ?

¿Usted cree que en las naciones democráticas de nuestro entorno pactarían en Francia con partidos que quisieran destruir Francia, en Portugal con partidos que quisieran destruir Portugal, en Gran Bretaña con partidos que quisieran destruir Gran Bretaña, o en Alemania o Italia con partidos que quisieran destruir Alemania o Italia ? ¿Usted cree que en esos países se ataca desde el gobierno al Jefe del Estado, o se quiere prohibir, o impedir por todos los medios poder hablar el idioma propio de ellos, o se quiere en esos países destruir la división de poderes y la independencia judicial, o atacar a los medios de comunicación críticos con esos gobiernos, y el jefe del gobierno al callarse unas veces o fomentar todo ello, participar activamente encabezando dichas aberraciones y atentados contra la constitución, contra el orden establecido, contra el estado y contra la democracia ?

Es algo inimaginable, por supuesto, y por tanto aquí usted ha perdido los papeles del todo, y como le pedimos constantemente desde la sociedad civil, recupere el mínimo sano juicio, y esos papeles, pues es fácil de hacer ante tanta maquiavélica perversion y actuación diaria.

¿Es tan difícil de entender poder ser " normales" en una gestión gubernamental y de estado y no dar el espectáculo que estamos dando, hacia nosotros mismos, en Europa y en el mundo, y poder ser normales sin que sea mucho pedir, y hacer las cosas conforme a las reglas constitucionales , transparentes y democráticas de cualquier país democrático normal como son los de todo nuestro entorno?

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda