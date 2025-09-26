Mutualistas de toda España exigirán en Madrid el 1x1 en la pasarela al RETA ¡ya!

Viernes, 26 Septiembre 2025 08:54

Madrid se prepara para recibir mañana sábado una de las mayores movilizaciones profesionales de las últimas décadas. Miles de mutualistas de toda España —abogados, procuradores, arquitectos/as, ingenieros, químicos y otros colectivos— tomarán las calles de la capital bajo el lema “Pasarela 1x1 para todos”, en un momento clave para el futuro de sus pensiones.

La protesta llega apenas 72 horas después de que el Congreso cerrara el plazo de enmiendas a la proposición de ley presentada por el PSOE para regular la integración de los mutualistas alternativos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Durante meses, la tramitación parlamentaria ha estado marcada por prórrogas y retrasos, pero ahora se abre una fase decisiva: la Comisión de Seguridad Social deberá consensuar un texto definitivo que pasará al Pleno del Congreso y, posteriormente, al Senado.

Los mutualistas ven en esta reforma la oportunidad histórica de corregir décadas de abandono institucional.

Reclaman que cada año cotizado en las mutualidades compute de manera íntegra como un año en el RETA.

Denuncian que las exclusiones o los sistemas de “compra de años cotizados” que algunos grupos parlamentarios barajan serían inaceptables, porque perpetuarían la injusticia que padecen miles de profesionales atrapados en un sistema que nunca les garantizó pensiones dignas.

“Esta vez no aceptaremos medias tintas. Queremos justicia: un 1x1 real para todos los mutualistas, activos y pasivos. La pasarela no puede dejar a nadie atrás, ni a jubilados ni a pensionistas que hoy sobreviven con pensiones de 300 euros a las mujeres y 400 euros a los hombres tras haber cotizado toda una vida”, han subrayado en un comunicado los portavoces del Movimiento J2.

Una marcha que hará historia

El recorrido de la manifestación será también un mensaje simbólico: desde Plaza de España hasta el Congreso de los Diputados, pasando por la Gran Vía, Alcalá, Cibeles y el Paseo del Prado.

A lo largo del camino, una marea de togas negras, pancartas, gaiteros y una batucada recordará a los partidos políticos que la negociación de la nueva ley no puede saldarse con parches o restricciones.

Los organizadores destacan que, más allá de las cifras concretas de asistencia, la marcha representa a más de 100.000 profesionales afectados en toda España.

“Cada manifestante que camine mañana por Madrid será la voz de decenas de compañeros que no han podido venir, pero que reclaman lo mismo: pensiones justas y pasarela al RETA ya”, han resaltado.

Un debate político aún abierto

La unanimidad mostrada en el Congreso al decidir que el texto deberá aprobarse en Pleno es vista por los mutualistas como un avance, pero no una garantía.

El reto ahora está en cómo se articula la transición hacia el RETA y qué colectivos quedan incluidos.

El PSOE ha propuesto que la alternatividad desaparezca en 2027, lo que obligaría a los nuevos profesionales a incorporarse directamente al sistema público.

Sin embargo, no está claro qué pasará con quienes llevan décadas cotizando en mutualidades y esperan que sus aportaciones se reconozcan plenamente.

Desde la el Movimiento #J2 han recordado que este problema no es nuevo: “Durante años el Estado permitió un sistema paralelo, sin supervisión ni regulación adecuada, que hoy condena a miles de profesionales a la precariedad en la jubilación. Es hora de asumir responsabilidades y dar una salida justa”.

Expectación máxima en Madrid

El clima de expectación es alto. Los colectivos convocantes —Plataforma de Afectados por las Mutualidades, Movimiento J2 Abogacía y Procura, Sindicato Venia, Asociación Anama y Asociación Anmarq— han asegurado que la de mañana será la gran manifestación del siglo para los mutualistas.

La protesta pretende ser no solo un grito de auxilio, sino una advertencia al legislador: la reforma que se está negociando marcará el futuro de miles de profesionales y no puede quedarse corta