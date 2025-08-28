Más mensajes en julio con discurso de odio en redes sociales que en todo el trimestre anterior

Jueves, 28 Agosto 2025 17:46

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha confirmado el importante incremento de mensajes de odio en redes sociales con contenido racista y xenófobo muy en particular dirigidos a personas del norte de África y musulmanas tanto en su boletín de monitorización trimestral de redes sociales (abril-junio), como en el primer avance de datos de la monitorización del mes de julio.

Solo en julio se han detectado más mensajes con discurso de odio que en todo el segundo trimestre de 2025, 190.000 frente a 184.000 de los tres meses anteriores.

Así se desprende de los datos recabados y analizados gracias al sistema FARO, una herramienta que utiliza inteligencia artificial para identificar y analizar contenidos de odio y cuya utilización es posible gracias al convenio entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y LALIGA.

De los más de 184.000 mensajes de discurso de odio detectados en el segundo trimestre, la diana fueron las personas del norte de África en el 73 por ciento de los casos, mientras que ese porcentaje sube hasta el 86 por ciento en el informe de monitorización de las redes sociales de julio.

Más de 184.000 contenidos de odio en el segundo trimestre

Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 junio de 2025, el monitor FARO ha detectado en concreto 184.096 contenidos de odio reportables.

Las plataformas retiraron, de media en esos tres meses, el 34% de los contenidos notificados.

Eventos como Eurovisión, la final de la Champions League y otros sucesos mediáticos generaron picos puntuales en los discursos de odio, centrados en narrativas sobre inseguridad, integración cultural y la percepción de ayudas sociales a personas migrantes y que se han dirigido principalmente a las personas del norte de África y a las musulmanas.

La deshumanización de los diferentes grupos diana vuelve a ser el tipo de contenido predominante (54%) durante el segundo trimestre.

El 24 por ciento de los contenidos (4 puntos porcentuales más que el trimestre anterior) presenta a estos grupos como una amenaza para la sociedad y se incita a la expulsión de las personas de origen extranjero en un 12%. En un 5% se incita a la violencia contra estas personas y en un 4% se elogia a quien promueve mensajes y acciones violentas.

Durante el segundo trimestre de 2025, el lenguaje agresivo y explícito ha estado presente en el 88% de los mensajes detectados. Estos contenidos suelen incluir insultos directos y expresiones de desprecio que llaman a la exclusión de ciertos grupos.

Asimismo, es importante reflejar que aproximadamente un 20% de los mensajes reportados utiliza un lenguaje codificado para evadir la detección automática, manteniendo el mensaje de odio de manera cifrada.

A lo largo del segundo trimestre de 2025, el análisis de los mensajes de odio detectados en redes sociales revela una evolución marcada por picos significativos vinculados a episodios concretos. Estos momentos de mayor actividad no son aleatorios, sino que responden a sucesos sociopolíticos o mediáticos que actúan como desencadenantes del discurso de odio.

El informe hace un especial seguimiento del ámbito futbolístico, ya que es espacio significativo para la expresión de narrativas xenófobas y racistas en redes sociales.

Reaparecen los mensajes contra niños no acompañados en julio

Este mismo mes, el OBERAXE ha publicado un primer avance de los resultados de la monitorización del discurso de odio en redes sociales correspondiente al mes de julio.

El sistema de inteligencia artificial FARO detectó en julio más de 190.000 contenidos con discurso de odio, un mes marcado por los sucesos ocurridos en Torre-Pacheco (Murcia).

Estos sucesos han tenido un impacto significativo en el aumento y la radicalización de mensajes de odio hacia personas del norte de África, que son la diana del 86% de los contenidos de discurso de odio, cinco puntos más que el mes anterior (81%).

Según los primeros datos, este suceso desencadenó una oleada de contenidos que no solo vinculan a este grupo con conductas violentas y delictivas, sino que también promueven la exclusión y la violencia.

Esta situación ha tensionado la cohesión social y generado polarización y desconfianza. “La rápida difusión de información, en muchos casos falsa o manipulada, ha alimentado prejuicios y estereotipos negativos, favoreciendo la circulación de bulos que intensifican el miedo y la percepción de inseguridad”.