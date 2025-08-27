Defensa invertirá 42 millones para nuevo proyecto en aeropuerto de Teruel

Miércoles, 27 Agosto 2025 19:07

La presencia y aportación del Ejército del Aire y del Espacio en misiones internacionales, unido al objetivo del Ministerio de Defensa de modernizar y mejorar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas para que cuenten con la mejor preparación posible, ha dado a luz un nuevo proyecto: el Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA) en el aeropuerto de Teruel.

Un proyecto que se ha presentado hoy en el aeródromo aragonés donde ha quedado patente la cooperación institucional para conseguir el progreso económico, la vertebración territorial, la generación de empleo –unos 350 previstos– “y la excelencia para la formación de nuestras Fuerzas Armadas”, tal y como ha indicado la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, quien ha acompañado a la ministra en este acto.

Este centro permitirá un entrenamiento esencial y prioritario para los pilotos y el personal implicado en despliegues aéreos y de transporte, evidenciando que “nuestras Fuerzas Armadas son un orgullo y un ejemplo allí donde se les requiere”, ha dicho Robles.

Innovación, tecnología, desarrollo económico, empleo de calidad y alta cualificación… todo ello va de la mano de este proyecto que refuerza los lazos ya existentes entre el Ministerio de Defensa y Aragón.

Aspectos técnicos, como pueden ser los aeronáuticos, de seguridad, disponibilidad de instalaciones y suministro de servicios, además de su buena climatología y baja densidad de tráfico aéreo, han sido claves en la decisión final de elegir la ubicación de Teruel para este nuevo centro estratégico.

Además de reforzar la instrucción y el adiestramiento en operaciones aéreas de alta precisión, el centro podrá también integrar nuevas tecnologías duales y optimizar la interoperabilidad con nuestros aliados europeos y de la OTAN.

La necesidad de operaciones de multidominio hace que la creación del CIEMA sea un paso decisivo para fortalecer las nuevas capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.