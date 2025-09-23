Marichalar denuncia en Parlamento europeo deterioro de la democracia en España

Martes, 23 Septiembre 2025 19:41

El coordinador de De español a español por la Constitución, Amalio de Marichalar, junto a la Asociación Española de Mujeres Juristas y otras 31 asociaciones de la sociedad civil, comparecerá el próximo jueves, 25 de septiembre, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para explicar los cinco años de deterioro progresivo de la democracia española.

No es la primera cita en ese Parlamento pero en la Comisión de Peticiones se quiere hacer un compendio de cinco años de trabajos de diagnóstico de la situación en España y la propuesta de soluciones, desde la visión de la sociedad civil, pero en una llamada ahora muy urgente de socorro democrático.

Muy en concreto se dará a conocer la gravísima situación por la que atraviesa España que sufre un indiscriminado ataque a la Constitución, al Estado de Derecho, a la independencia Judicial, a las Instituciones, a los medios libres, y al normal desarrollo de las normas éticas y básicas en democracia, y que redunda en un ataque pleno al rule of law de Europa, en modo “golpe de estado de última generación”, según ha avanzado Marichalar.

Asimismo, se tiene intención de denunciar el "enorme" deterioro que provoca el premeditado enfrentamiento entre los españoles, así como el constante desprecio a las víctimas del terrorismo y sus familias.

"La irresponsabilidad de un Gobierno que no ejerce sus funciones para el conjunto de la ciudadanía y levanta muros de aislamiento", ha censurado.

El escenario dantesco de una corrupción que asola al entorno familiar del presidente del Gobierno, así como a su Gobierno y su partido, que ha saltado a los medios internacionales más reputados de forma vergonzosa para España y para toda Europa, al igual que la denuncia también en esos medios del ataque al rule of law, que encabeza el presidente del Gobierno y, como no, el espectáculo antidemocrático de no reconocer a quien ha ganado las elecciones en Venezuela, pero en cambio avala a un usurpador, ha denunciado.

Las continuas llamadas de atención por parte de Europa y la constante sordera de un Gobierno que no quiere reconocer ni rectificar nada, según Marichalar, hace que la sociedad civil esté luchando democráticamente de forma excepcional y se trasladará a las Instituciones europeas que tengan ya muy presente, por tanto, la adopción también excepcional e inmediata de medidas extraordinarias y urgentes, para salvar la democracia en España y el rule of law de Europa, así como la dignidad democrática de todos los ciudadanos europeos.