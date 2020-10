Manifiesto en favor de la concordía y el respeto constitucional

Más de 350 personas, entre las que se encuentran ciudadanos españoles de todos los ámbitos profesionales y sociales que integran la sociedad civil, han suscrito un documento en favor de la concordia y el respeto constitucional entre todos los poderes públicos y partidos políticos.

El documento que no va contra nadie, y cuyo respaldo tiene un carácter trasversal, aboga por la tolerancia y colaboración de todas las instituciones contempladas en la Constitución, cuyos principios y valores

ha hecho posible que los españoles hayamos vivido el periodo la libertad, de paz y progreso más amplio de nuestra historia.

Este manifiesto, dirigido asimismo a la sociedad española, lo han respaldado con sus firmas un amplio número de catedráticos y profesores de Universidad, empresarios, diplomáticos, periodista, escritores, y

representantes de la cultura, así como personas que han tenido altas responsabilidades políticas tales como ministros, secretarios de Estado, senadores y diputados de todas las ideologías políticas.

Los firmantes de esta declaración tienen el firme compromiso de seguir fomentando la tolerancia y la conciliación entre todos los ciudadanos españoles, ya que son la viga maestra sobre la que se sostienen el progreso y la democracia que definen a las sociedades avanzadas.

El documento, firmado por más de 50 catedráticos de universidad, una treintena de embajadores, así como de empresarios, de periodistas, representantes de la cultura y más de un centenar de antiguos dirigentes y responsables políticos, ha sido impulsado por Jaime Rodríguez Arana, Fernando Sanz Alonso, Javier Rupérez Rubio, José María Martínez Val- Peñalosa, Pedro Bofill, Juan Van-Halen, Teresa Freixes Sanjuan, Jordi Casas Bedós, Alejandro Cercas, Elena Faba, Rafael Martínez-Campillo García, José Antonio de Yturriaga, Eugenio Nasarre.

MANIFIESTO/ Por la concordia y el respeto constitucional

Los abajo firmantes, integrantes de todos los ámbitos de la sociedad civil, entre los que se encuentras ex Diputados y ex Senadores pertenecientes a diversas formaciones políticas, que han desarrollado su actividad parlamentaria en diferentes legislaturas desde 1977, empresarios, catedráticos, diplomáticos,… preocupados por las dificultades de las relaciones políticas e institucionales por las que atraviesa España, en un momento de extrema gravedad para los ciudadanos, debido a la pandemia que amenaza la salud y a los negativos efectos que la misma tiene sobre el futuro del bienestar alcanzado por los españoles, hacemos un llamamiento a los poderes públicos para restablecer la concordia democrática en torno a los principios proclamados en la Constitución y en

el ordenamiento jurídico vigente.

Por ello,

- Apremiamos a los responsables políticos a restituir la colaboración leal entre los poderes públicos y a recuperar el respeto debido legalmente entre las instituciones que conforman la estructura de nuestro sistema democrático, factores que han sido esenciales para la convivencia durante las últimas décadas.

- Apelamos al Gobierno de España para que ponga fin a sus discrepancias internas y evite las divergencias expresadas en declaraciones públicas, en especial las realizadas por algunos de sus miembros contra la Jefatura del Estado, ya que esas manifestaciones vulneran gravemente la voluntad del pueblo español que aprobó la Constitución, en la que se establece la Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado español.

- Exhortamos a todos los poderes públicos, en particular al Gobierno de España, para que respeten al Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, cuyas funciones constitucionales deben ser

facilitadas. Excluirlo de actos institucionales en los que su participación ha sido una constante en los años anteriores, es una forma de proceder que va contra los propios actos del Gobierno.

- Reclamamos a todas las instituciones el máximo respeto a los principios del estado social y democrático de derecho, en especial al principio de legalidad y exigimos su estricta sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, tal como establece su artículo 9.1.

Instamos al Gobierno de España a que actúe de manera firme y terminante contra los comportamientos que desde determinadas instituciones autonómicas siguen intentando desestabilizar la democracia y, con ello, erosionando el sistema autonómico y la unidad de la Nación española, así como los principios de autonomía, integración y solidaridad establecidos en el artículo 2 de la Constitución.

- Requerimos a los poderes públicos la defensa de los valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político en todos los territorios que integran la Nación, para acabar con la limitación y

restricción injustificada de los derechos fundamentales y las libertades públicas proclamados en la sección primera, del capítulo segundo, del título primero de la Constitución.

- Exigimos de todos los poderes del Estado un urgente y firme compromiso para coordinar las administraciones y sus recursos, particularmente los sanitarios, de manera que les permita velar eficazmente por la salud de todos los ciudadanos y detener la expansión de la pandemia y de sus secuelas socio económicas. Igualmente pedimos a los partidos políticos que centren sus esfuerzos en alcanzar los acuerdos necesarios para atender a los españoles, dejando a un lado sus intereses políticos y electorales.

- Urgimos de los poderes del Estado que todas sus actuaciones y decisiones sean acordes con la Constitución, poniendo fin a su utilización espuria para lograr fines distintos de los que exige la democracia.

- Instamos a todos los partidos políticos, en especial a sus dirigentes, a que recuperen urgentemente la sensatez y el espíritu de mutuo respeto y concordia que le son exigibles, poniendo fin a estériles actitudes e

iniciativas que dividen y enfrentan de forma preocupante a los ciudadanos. En este sentido, recordamos que las formaciones partidarias son cauce de participación y expresión del valor superior del pluralismo

político, no instituciones para la agitación y la crispación social.

Por último, tras reiterar nuestra más profunda preocupación por la actual situación de España, queremos mostrar nuestro decidido apoyo a S. M. El Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado democrático, al igual que a todas las instituciones contempladas en la Constitución, en cuyos principios y valores se han fraguado la libertad, la paz y el progreso que hemos disfrutado los españoles durante estas últimas décadas, tras la aprobación de nuestra norma fundamental.

LISTA DE FIRMANTES

Abella Martín, Carlos. Escritor

Agramunt Font de Mora, Pedro. Exdiputado

Alba Fuster, Cesar. Embajador

Albaladejo Lucas, José Antonio. Exsenador

Albendea Pabón, Juan Manuel. Ex diputado

Alonso Colacio, Diego. Exsenador

Alvar Ezquerra, Alfredo. Profesor del CSIC

Alvarez-Arenas Cisneros, Carmen . Exdiputada

Alvarez-Nóvoa Sánchez, Ramón. Ministro Plenipotenciario

Amor Acedo, Lorenzo .Presdt. De ATA. Vicepresidente de la CEOE

Andrés, Betancor Rodríguez. Catedrático de, Universidad

Andreu Fernández Albalat, María Pilar. Letra de Justicia

Angulo Martínez, Mar. Exsenadora

Anteta Orbea, Iñaki. Director de cine

Antoli-Candela, Francisco. Profesor

Antonio Galván Porras , Exsenador

Arana Muguruza, Jaime. Empresario

Arcos Vargas, María Cruz. Catedrática de Universidad

Arenas García, Rafael. Catedrático de Universidad

Arias Salgado, Rafael. Exministro

Aroz Ibáñez, Mercedes. Exdiputada

Arredonda Crecente, Miguel Ángel. Exdiputado

Arrúe Bergareche, Marisa. Exdiputada

Artiach Guerrero, Juan. empresario

Asúa Brunt, Luís. Empresario y ex Concejal

Atencia Robledo, Manuel. Exdiputado

Atienza Guerrero, María José. Exdiputada

Avilés Perea, Maria Antonia. Ex eurodiputada

Ayala Sánchez, Andrés J. Exdiputado

Ayuso Canals, Javier periodista

Azpitarte Pérez, Vicente. Exsenador

Babé Romero, Gonzalo. Empresario

Barderas Nieto, Antonio. Empresario

Barrionuevo de Porra, Jesús. Empresario

Barroso Fernández de Araoz, Paz. Empresaria

Basagoiti García-Tuñón, Antonio. Empresario

Becerril Bustamante, Soledad. Exministra

Berenguer Fuster, Luis. Exdiputado

Bertrán Márquez, Cristina. Historiadora

Bertrán y Caralt, Juan Antonio. Empresario

Blancas Llamas, Juan . Exsenador

Blanco Moreno, Ángel. Exsenador

Boceta Alvarez, Vicente .Presidente del Diego de Covarrubias

Bofill Abeilhé, Pedro. Ex eurodiputado

Bordallo, Jose Antonio. Embajador

Bravo de Laguna Bermúdez, José Miguel. Diputado constituyente

Brunet Cid, Ferrán. Profesor de Universidad

Cal Pardo, Francisco. ex presidente de AENA

Calonje González-Pintado, Rosario.

Camacho Planchuelo, Francisco. Periodista, ex miembro de COE

Camacho Zancada, Blas, Exdiputado

Camacho, Mª Teresa del Carmen. Exdiputada

Cámara, Juan Andrés. Empresario

Camarero, Mariam. Catedrática de Universidad

Camuñas Solis, Gabriel. Ex diputado

Camuñas Solis, Ignacio. Exministro

Canales Bustamante, Lila. Periodista

Cano Velasco, Fernando.

Canosa Urosa, Raúl. Catedrático de Universidad

Cansino, José Manuel. Catedrático de Universidad

Cantarero Verger, Pedro. Exdiputado

Cañibano,Leandro. Catedrático de Universidad.

Carbonell Gestoso, Teodosio. Arquitecto y empresario

Carmen, Sanz Ayán. Catedrática y Académica de número de la RAH)

Carrillo Montesinos, Francisco Javier. Funcionario Internacional

Casas Bedós, Jordi. Ex diputado

Castedo Álvarez, Fernando. Exdiputado

Castillo Calvín, José Miguel. Ex Diputado.

Catala, Ricart. Industrial

Cava de Llano y Carrió, Maria Luisa. Exdiputada

Cavero, Pablo. Socio de SEELIGER ex Consejero de la CAM

Cercas Alonso, Alejandro. Ex Diputado

Chapela Seijo, Jose Manuel. Exdiputado

Chico Picaza,Susana. Médica.

Cid Cebrián, Miguel. Exsenador

Contreras Pérez, Francisco. Exdiputado.

Corcuera Cuesta, José Luis. Exministro

Cortés, Miguel Ángel . Exdiputado

Cruz de castro, Francisco. Pintor y escultor

Cruz Vargas, María. Profesora universitaria

Cuartas Galván, Alberto. Exdiputado.

Cuenca García, Eduardo. Catedrático de Universidad

Daniel Landaluce Calleja. Empresario

De Arce, José Luis . Exdiputado

De Benito, Gonzalo. Embajador

De Cuenca y Prado, Luis Alberto. Profesor del CISC

De Faramiñán Gilbert, Juan Manuel. Catedrático de Universidad

De Grandes Pascual, Luis. Exdiputado

De la Cámara Hermoso, Manuel. Embajador

De la Morena Calvet, Felipe. Embajador

De la Torre Fernández Del Pozo, Servando. Embajador

De Lara, María Teresa. Exdiputada

De Luis Rodríguez, Teófilo. Exdiputado

De Miguel Egea, Ramón. Embajador

De Oyarzabal, Antonio. Embajador

De Retana Fernández, Jose Maria. Empresario

De Santa Ana Fernández, María de la Concepción. Exdiputada

De Sárraga Gómez, Manuel. Exdiputado

De Vicente Martín, Ciriaco. Exdiputado

De Yturriaga Barberan, Jose Antonio. Embajador

De Zavala Saro, Pablo. Director Fundación Española

De Zunzunegui Balbín, Alberto. Empresario

Del Corral y Diez del Corral, Jorge. Periodista

Del Pino calvo Sotelo, María. Económista

Del Real, Antonio. Director de cine

Delgado de Robles Sanguino, María. Exdiputada regional

Díaz Pintos, Guillermo. Profesor Titular de Universidad

Díez González, Rosa. Exdiputada

Diez Nicolás, Juan. Catedrático de Universidad

Dolores Alba Mullor, María. Exdiputada

Doménech Omedas, José Luis. Profesor universitario

Domingo Domingo, José. Exdiputado del Parlamento de Cataluña

Donges, Daniel. Translations & Engineering

Durán Vadell, Margarita. Exsenadora

Egoscozábal Cortés, Matilde.

Elorza Cavengt, Francisco Javier. Embajador

Emilio Mínguez Torres. Presidente de la European Nuclear Society

Enríquez de Salamanca Navarro, Luis María. Ex Director General

Entrena Palomero, Carlos. Presidente del Club Liberal

Escribano, Ignacio. Letrado

Escuin Palop, Vicente. Catedrático de universidad

F. Arias, Inocencio. Embajador

F. Javier de Oraa Y Moyua. Empresario

Faba de la Encarnación, Elena. Exdiputada

Fariñas Sobrino, Hipólito. Exdiputado

Faura Sanmartín, Antonio. Exdiputado

Fernández Alonso, Isabel: Profesora de Universidad

Fernández Arribas, Javier. Director de Atalayar

Fernández de Córdova, Sonsoles. Escritora

Fernández Labrador, María Amparo Pilar. Exdiputada

Fernández López, Jaime.

Fernández- Miranda, Enrique. Exsecretario de Estado.

Fernández Moreda, Salvador. Exdiputado

Fernández Sánchez, José Blas. Exsenador

Fernández Villaverde y Silva. Diplomático

Fernández-Cuartero Paramio, Marta. Escritora

Fernández-Espinar, Luis Carlos. Profesor de universidad

Francesc de Carreras. Catedrático de Universidad

Freixes, Teresa. Vicepresidenta Real Academia Europea de dctrs.

Galdón Cabrera, Eduard.. Profesor de universidad.

Gallego Burgos, Antonio. Exdiputado

Gallego Esperanza, Mercedes. Exsenadora

Gamero Mir, Eduardo. Exdiputado

García Fernández, Francisco. Doctor

García Gómez, Javier Ignacio. Exdiputado

García Moreno, Carmela. Exdiputada constituyente

García Pérez, José. Diputado constituyente

García, José Antonio Alonso. Exsenador

García-Agulló y Orduña, Enrique. Procurador jurista y Exconsejal

García-Pérez, Toni G

García-Romanillos Valverde, Fernando. Periodista

García-Romanillos Valverde, Joaquín. Diputado Constituyente

Garrido Guindal, Mariano. Periodista

Gervas Sánchez, Agustín. Diplomático

Gibert Espinagosa, Abel . Socio Seeliger y Conde

Giménez Precioso, Amado. Exconsejero de Información Embaj.

Gimeno de Priede,J. Vicepresd. de Vivanta, Ex Presid Onda Cero

Gisbert da Cruz, Xavier. Director General

Goma Otero, Mariano. Presidente del Foro España

Gómez Darmendrail, Javier. Exdiputado

Gonzaález, Renato. Representante Comercial

González Llano, Luis Mará Abogado

González López, Armando. Exdiputado

González Martínez, Eduardo. Exdiputado

González Urbaneja, Fernando. Periodista

González varas, Santiago. Catedrático de Derecho Administrativo

González Torres, Antonio. Exsenador

González-Cebrián Tello, Juan. Diplomático

Gonzalez-Robatto Fernández, Paulina. Historiadora

Guerrero, María Josefa

Gutiérrez Berlínche, Álvaro. Profesor Titular de Universidad

Gutiérrez, Rodrigo. Periodista

Guzman Mataix, . Ingeniero civil del Estado

Hermida Cebreiro, Jesús. Exsecretario de Estado y presid. Comité Olímpico.

Hernández López, Pedro Manuel. Senador

Hernández Mollar, Jorge. Ex eurodiputado

Hernandez-Sampelayo, José María. Empresario

Hidalgo Nuchera, Antonio. Catedrático Universidad

Huarte Giménez, Juan Félix.

Iglesias de Ussel, Julio. Catedrático ex Secretario de Estado

Ignacio, Astarloa Huarte-Mendicoa, Letrado Cortes

Ignacio, López Paniagua. Profesor de Universidad

Iranzo Martin, Juan E. Catedrático de Universidad

Isasi Gómez, Neftalí. Exdiputado

Jiménez Villalonga, Rafael. Funcionario

Jiménez-Blanco, Antonio. Catedrático de Universidad

Jiménez-Ugarte, Javier. Embajador

Joachim De Grahl, Hans. Empresario

José J. Peñarrubia Agius. Exdiputado

José Viqueira Niel, Francisco José. Embajador

Laborda, Juanjo José . Ex presidente del Senado Eduardo

Lalaguna Arroyo, Mercedes.

Lapetra, José Luis. Exsenador

Larriba Leira, María Elvira. Exsenadora

Lence Moreno, Antonio. Grupo Viena capellanes

Lerma López, Josep, Ex diputado

Limón Jiménez, Andrés. Exdiputado

Linares Hurtado José Ignacio. Catedrático, Universidad

Lipperheide Strack, María Ángeles. Presidenta Pry. Seguros Sofía

López Álvarez, Fidel. Embajador

López de Arenosa Gurucharri, María José. Filóloga.

López de Lerma Josep. Ex diputaDO.

López Jorrin, José Ángel. Embajador

López Pereira, Eduardo. Catedrático de Universidad

López Rupérez, Francisco: Ex presidente Consejo Escolar del Est.

Lora- Tamayo, Emilio. Catedrático de Universidad

Lorente Toledano, Félix. Catedrático de Universidad

Luis Cámara García, Antonio. Empresario y arquitecto

Luna Vivas, Rafael. Exsenador

Maeztu Sardiña, M. Concepción: Jefa servicio de hospital

Manuel del Pozo Álvarez, Joan. Exdiputado

Manzano Vega, María del Ángel María del Ángel

Marcos de Orueta, Juan. Arquitecto y Empresario

Marfany Oanes, Enrique. Exsenador

Marin Quemada, José María. Catedrático de Universidad

Martínez Cuadrado, Miguel A. Exdiputado

Martínez de Villarreal Baena, José Antonio. Embajador de España.

Martínez Núñez, Manuel. Exdiputado

Martínez Randulfe, Manuel Antonio. Exdiputado

Martínez-Campillo Andreu,Rodrigo. Profesor

Martínez-Campillo García, Rafael. Exdiputado

Martínez-Cubells Leyún, Ivan. Periodista

Martínez-Val Peñalosa, José María. Catedrático de la ETSI

Mateos, Joaquín. Profesor de filosofía

Mayor Oreja, María. Consejero autonómico

Mendívil Peydro, Rafael. Embajador

Mendizabal, Sofía.

Milián Mestre, Manuel. Exdiputado

Miranda de Lage, Ana. Ex eurodiputada

Miranda de Larra y de Onis, Cristina. Empresaria

Mireia, Piera Carreté. Profesora Titular de Tecnología Nuclear

Moll de Alba, Chantal: Profesora universitaria

Moll de Miguel, Mercedes. Exdiputada

Mompó, Joaquín. (Mompó Abogados)

MONTES PONCE DE LEON, JULIO. Profesor universitario

Montilla, Pablo. Presidente de Assecor Energía SL

Mora de Bis, María José. Exdiputada

Mora Figueroa y Williams, Santiago. Embajador

Moratilla Soria. Académica numeraria de la RADE

Morenés y Mariátegui, Carlos. Abogado e historiador

Moreno González, Elena. Exdiputada constituyente

Morillo Crespo, Antonio. Exdiputado

Morso Pérez, Laura. Exdiputada

Muñoz-Sune, Antonio . Managing Partner

Nalda García, José Constantino . Expresidente de Castilla-León

Nasarre Gicoechea, Eugenio. Exdiputado

Navarro de Luján, Vicente. Rector del CEU Valencia

Navarro, Maria Esther.

Nevado del Campo , Elena. Exsenadora

Nicolás martínez, María José. Periodista

Nieto Gonzalez, Jerónimo. Exdiputado

Nombela Cano Cesar. Catedrático Universidad

Nombela Cano, César. Catedrático de Universidad

Núñez Encabo, Manuel, Exdiputado

Oraa Gortazar, Isabel. Banquista

Oreja Aguirre, Marcelino. Exministro

Ortiz Pérez, Juan jose Exsenador

Pajares García, José María. Catedrático de Universidad

Pardo Raga, M . Carmen. diputada

Pastor de Gana, Enrique. Embajador

Paz Gago, José María. Catedrático Universidad

Peral Guerra, Luis. Exsenador

Pérez Anguita, Mª Dolores. Exdiputada

Pérez Cervello de Valencia, Alfonso

Pérez Corgos, Jesús. Exdiputado

Pérez López, Jesús. Exdiputado

Pérez Martínez, Arturo. Embajador

Pérez Samper, María Ángeles: Catedrática de Universidad

Perreau de Pinninck, Carlos. Ex eurodiputado.

Pin Arboleda, José Ramón. Ex Diputado constituyente

Piñero Fernández, Luis. Senador Constituyente

Pomés Ruiz, Julio. Presidente de la Fundación Civismo

Pons-Trénor, Gonzalo. Trenor Abogados.

Portela Aranguren, Silvia.

Poveda, Tomás. Ex director General de Casa América

Prat y Coll, Juan. Embajador

Pujadas i Domingo, Josep . Exdiputado

Quero Molina, Jesús. Exsenador

Quintanilla Barba, Carmen. Exdiputada

Ramírez Rodríguez, Joaquín Luis. Ex eurodiputado

Ramírez Ruiz, Luis Carlos . Periodista

Ramos Vega, Francisco José . Abogado Tribunal de la Rota

Raposo Arceo, Juan Jesús. Catedrático de Universidad.

Regalado de los Cobos, Encina. Exsenador

Reinares FERNANDEZ, Jaime. Exdiputado

Ricomà de Castellarnau, Francesc . Exdiputado

Rodríguez Arana, Jaime. Exdiputado

Rodríguez Bajón, Miguel Ángel. Exdiputado

Rodríguez Campos, Sonia. Profesora Titular de universidad

Rodríguez Pertusa, Víctor. Arquitecto , empresario

Rodríguez Salmones, Beatriz Ex diputada

Rodríguez, Carlos. Gerente Empresarial

Rodríguez-Arana, Jaime. Catedrático de Universidad

Romeo Casabona, Carlos María. Catedrático de Universidad

Rossell Granados, Jaime. Catedrático de Universidad

Ruano Espina, Lourdes. Catedrática de Universidad

Rubido Ramonde, Leopoldo. Senador

Ruiz Ojeda, Alberto. Catedrático de Universidad

Ruiz Yebenes, Reinaldo . AIDHOS, Director

Rumbao Franco, José Alfonso

Rupérez Rubio, Javier. Exdiputado

Sáez Angulo, Julia. escritora

Sainz González, Jorge. Catedrático Universidad

Sainz Muñoz, Jose. Empresario

Salcines Cristal, Venancio. Profesor Titular de Universidad

Salcines, J. Venancio. Presidente de EF Business School

Salvador Coderch, Gerardo. Presidente de Rovilta

Sánchez Barberan, Virginio. Exdiputado

Sánchez Blanco, Ángel. Catedrático de Universidad.

Sánchez de Alcázar, Miguel. Exdiputado

Sánchez de Boado de la Válgoma, Carlos. Embajador

Sánchez Lázaro – Carrasco Javier, Senador

Sánchez Portas, Francisco Javier. D. biblioteca pública de Orihuela

Sánchez-Contador Escudero. Abogado

Sancho Rof, Jesús. Exministro

SANJUAN BORDA, JOSE MARIA. Exdiputado

Santos-Suárez Márquez, Beatriz

Sanz Alonso, Fernando. Exsenador

Sanz-Magallón Rezusta, José María. Empresario

Satrústegui Prada, Beatriz. Profesora

Seco Gordillo, Manuel. Exdiputado

Segura Fernández, Jose Antonio

Seller Roca de Togores, Maria Enriquera. Exdiputada

Sergio Gómez-Alba. Exdiputado

Serrano Velasco, Lourdes. Empresaria

Sierra Espinosa, Juan P.

Socas León, Luz Marina. Exsenadora

Solano, Carmen. Exdiputada constituyente

Soler Valero, Francisco. Exdiputado

Soriano Benítez de Lugo, Alfonso. Diputado constituyente

Soto Martos, Fernando. Director de AEGE

Stampa, Leopoldo. diplomático y escritor

Suarez Valerón, Maria del Carmen: Exsenadora

Tamames, Joaquín. Empresario

Tamarit, Cecilio. Catedrático de Universidad

Tejera Miró, Joaquín. Diputado constituyente.

Tey de Salvador, Miriam. Editora

Torres Boursault, Leopoldo. Ex Fiscal General del Estado

Torres Gestal, Álvaro. Economista

Urigüen López de Sandaliano, Natalia. Profesora Universitaria

Urtasun, Juan José. Embajador

Valmaña Ochaita, Silvia. Exdiputada

Van-Halen Acedo, Juan. Exsenador y periodista

Van-Halen Rodríguez, Juan. Profesor Universitario

Vañó Ferre, Francisco. Exdiputado

Vargas Rincón, José. Presid.de ACVOT (As. Víctimas del terrorismo)

Vassallo Magro, José. Catedrático de Universidad

Vázquez, Francisco. Alcad. de La Coruña y Embajador en el Vaticano

Vega de Seoane, Javier. Presidente de Gestlink

Vera Pró, Juan Carlos . Ex diputado

Verdú Esquiva, Fernando.

Vida Verdú Angustias, Profesora

Vilches Vivancos, Fernando. Profesor universitario

Vindel Lopez, Rosa. Ex senadora

Ybáñez Bueno, Eloy. Embajador

Ysart Alcover, Federico. Periodista y exdiputado

Zabía Lasala, Mariano. Ex subsecretario

Zapata Ferrer, Francisco.

Zarzalalejo Nieto, Javier. Eurodiputado

Zorrilla, Jose A. Embajador

Zuleta Murga, Fernando. Empresario