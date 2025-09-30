El Senado respalda dos mociones para ayudas al funcionamiento y travesía de El Burgo de Osma

Martes, 30 Septiembre 2025 15:52

La Comisión de Despoblación del Senado ha aprobado hoy dos mociones relativas a la provincia de Soria, una exigiendo la aplicación máxima de las ayudas al funcionamiento y una segunda para agilizar las obras en la travesía de El Burgo de Osma.

El senador popular por Soria, Javier Jiménez, ha vuelto a defender la exigencia al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, para que aplique sin dilación el máximo permitido por la Unión Europea de las ayudas al funcionamiento, para Soria, Cuenca y Teruel.

En la moción presentada ante la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, Jiménez ha pedido que el Gobierno haga una evaluación del resultado de la aplicación de estas ayudas que desde su aprobación en enero de 2023 ha supuesto 16 millones para Soria, 23 para Teruel y 27 para Cuenca.

El senador ha destacado que si las ayudas hubiesen sido aplicadas al máximo permitido por la UE, Soria se hubiera beneficiado en estos dos años de 212 millones, Teruel de 304 y Cuenca de 346 millones. Entre las tres provincias se podrían crear 11.000 puesto de trabajo y el PIB subiría un 7%.

“Volvemos a reclamar que las migajas se conviertan en justicia territorial, pero sobre todo que el Gobierno de España deje de reírse de los que queremos sobrevivir”, ha manifestado Javier Jimenez.

La moción ha salido adelante con los votos favorables del Partido Popular y la abstención del resto de grupos.

Por su parte el senador popular por Soria, José Manuel Hernando, ha defendido en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado una moción para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que licite y ejecute sin demora las obras de mejora y humanización de la antigua N-122 a su paso por el Burgo de Osma.

Ha recordado que este proyecto, valorado en 8,5 millones de euros, ha sido elaborado por el propio Ejecutivo.

Durante su intervención, Hernando ha denunciado el “cinismo” del Gobierno y ha calificado de “kafkiana” la situación.

Ha explicado que la iniciativa no solo ha buscado el beneficio de la villa burgense, sino también poner de manifiesto la manera en que el Ejecutivo socialista se ha conducido con los territorios más vulnerables y cómo ha gestionado las políticas de lucha contra la despoblación.

El senador popular ha recordado que el Burgo de Osma, cabecera de una comarca castigada por la pérdida de población y el envejecimiento, ha logrado en los últimos veinte años frenar la sangría demográfica y se ha consolidado como referente turístico e industrial de la provincia, atrayendo incluso más empresas que la propia capital.

Sin embargo, la actual travesía de la N-122 se ha convertido en un obstáculo para su futuro desarrollo.

Hernando también ha criticado el proceder del Ministerio de Transportes, que primero ha remitido al Ayuntamiento el proyecto terminado y meses después ha alegado que seguía en redacción. Además, ha lamentado que como alternativa se haya propuesto una actuación de apenas 600.000 euros, frente a los 8,5 millones del plan original.

Para el senador, la verdadera razón ha sido la falta de fondos, como el propio Gobierno ha reconocido, en contraste con las obras sí ejecutadas en la capital soriana con financiación europea.

Finalmente, Hernando ha concluido que nunca ha habido intención real de ejecutar la actuación y ha asegurado que el Partido Popular seguirá denunciando lo que considera “mentiras, impostura y traición” del Gobierno y de los parlamentarios socialistas de Soria.

Esta segunda moción también ha salido adelante con los votos favorables del Partido Popular.