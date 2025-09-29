Manifestación en Madrid para reclamar paralización de proyectos de macro-plantas de biogás

Lunes, 29 Septiembre 2025 08:17

Más de 50 plataformas y asociaciones de toda España, entre las que estaba presente AVAPAM, se han manifestado este sábado en Madrid para exigir la paralización de los proyectos de macro-plantas de biogás y biometano que amenazan pueblos, salud y recursos naturales.

Fotografías: AVAPAM

Al finalizar, en las puertas del Ministerio de Transición ecológica, se ha leído un manifiesto con sus preocupaciones y reivindicaciones.

Manifiesto

Señora Sara Aagesen Muñoz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

Hoy nos dirigimos a usted, porque es quien lidera la política energética y ambiental del país, y bajo su mandato se ha abierto la puerta a un despliegue masivo, desordenado y especulativo de macro-plantas de biogás y biometano en toda España.

Pero no solo señalamos al Gobierno central, también a los gobiernos autonómicos, a las

administraciones provinciales y locales donde se están tramitando estos proyectos sin ordenación ni planificación, sin participación ciudadana y sin transparencia. Hoy queremos dejarlo claro:

Las macro-plantas de biogás y biometano no representan el futuro, sino la destrucción del territorio.

Las comunidades autónomas declaran estos proyectos de “interés público” para agilizar los trámites y saltarse los controles, priorizando los intereses de empresas privadas sobre el bien común.

La financiación pública debería servir para la protección del medio ambiente y el desarrollo rural, no acabar en manos de multinacionales energéticas y cárnicas.

Estos proyectos no solucionan el problema de los nitratos e incorporan otros contaminantes poniendo en riesgo el agua potable de pueblos y ciudades.

Estas macro industrias transforman residuos peligrosos — purines de ganadería intensiva, lodos de depuradora, subproductos de mataderos , incluso residuos industriales — en digestatos que volverán a nuestros campos y aguas, agravando un problema en lugar de resolverlo.

La gran cantidad de residuos que necesitan para funcionar estas industrias que no están diseñadas según las necesidades locales , provoca un efecto llamada perverso sobre las industrias que producen estos residuos, como las macrogranjas.

Ministra Aagesen Muñoz, presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas, desde stopbiogas España, les recordamos que no pueden hablar de transición ecológica mientras condenan a nuestros pueblos y ciudades a ser el vertedero energético de Europa.

Nosotras sí tenemos alternativas verdes :

Ganadería extensiva y agricultura sostenible.

Energía comunitaria y descentralizada.

Desescalada en la generación de residuos.

Desarrollo rural vivo y con futuro.

Innumerables artículos y estudios científicos indican los riesgos que para las personas y el medio ambiente suponen la puesta en marcha y el funcionamiento de estas macro plantas.

Por eso hoy, más de 50 plataformas y asociaciones de toda España nos unimos para exigir lo que debería ser obvio :

Legislación que cuente con la participación ciudadana y el asesoramiento de la comunidad

científica. Cumplimiento del derecho a la protección de nuestra salud según el articulo 43 y 45 de nuestra constitución.

Porque no somos tierra de sacrificio.

Porque tenemos derecho a un futuro con agua potable, tierra fértil y aire limpio.

Porque queremos decidir sobre nuestro territorio.

Hoy, 27 de septiembre, volvemos a Madrid como hace un año, y lo hacemos más fuertes, con unidad y decisión :

¡QUEREMOS JUSTICIA AMBIENTAL Y SOCIAL!

¡QUEREMOS QUE SE NOS ESCUCHE!

¡QUEREMOS VIDA, NO ESPECULACIÓN!

Paralización inmediata de este despliegue salvaje de macro-plantas de biogás y biometano.