El PP reprocha al Gobierno que solo mira al mundo rural cuando le conviene

Martes, 18 Noviembre 2025 19:45

El diputado nacional por Soria Tomás Cabezón ha acusado hoy al Ejecutivo de acordarse únicamente de los pueblos para temas como la transición energética, colocar aerogeneradores, plantas fotovoltaicas, o líneas de evacuación, en vez de para crear industria, empleo y oportunidades.

“Cuando falla el agua, no hay refuerzo. Cuando falla el teléfono, desaparecemos del mapa. Cuando internet se cae, nos convertimos en ciudadanos sin Estado”, ha apuntado.

Cabezón ha afirmado que el informe sobre las 130 medidas contra la despoblación es “un retrato del abandono del Gobierno de Sánchez a la España rural”, y demuestra que el plan del Ejecutivo es “un fracaso monumental”

“Solo un tercio del presupuesto se dedicó realmente al medio rural, la vivienda recibió un 0,8 por ciento, la movilidad un 1,2 por ciento, el emprendimiento un 5,3 por ciento y, además, no se creó el Observatorio del Reto Demográfico”, ha añadido.

Por ello ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prometiera una estrategia nacional, y en más de siete años que llevan gobernando aún “la están elaborando”.

Al igual que prometieron desbloquear regadíos y siguen atascados, o prevenir los incendios y Francina Armengol tiene la Ley de Montes congelada en el Congreso

Sobre vivienda, Cabezón ha reprochado que no hay ayudas para adaptar las viviendas, ni hay bonificaciones fiscales. Y ha asegurado que “sin vivienda no hay jóvenes, no hay familias y no hay futuro”

El diputado del PP por Soria ha apuntado que el Estado tiene que responder, especialmente si nos enfrentamos a situaciones de emergencias críticas.

“Cuando el fuego, la lava, la nieve o, el agua asola un municipio, los vecinos no deben pedir ayuda “si la quieren”, les aseguramos que la quieren”, ha aseverado, antes de subrayar la necesidad de establecer protocolos obligatorios cuando los servicios esenciales fallan, “obligando a actuar al Estado y no a valorar si actúa”

Además ha destacado la importancia de “priorizar inversiones en agua, luz y comunicaciones en los municipios más vulnerables”, y ha recordado que el plan inicial del Gobierno en transportes eliminaba más de mil paradas de autobús, algo que el Partido Popular frenó con una enmienda a la Ley de Movilidad

“La gente del medio rural está cansada de discursos vacíos, de que se hable y no se haga, y más aún de ver cómo algunos se dedican a sus negocios mientras nuestros pueblos siguen esperando servicios básicos”, ha sentenciado.