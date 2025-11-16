La Revuelta de la España Vaciada pone foco en vivienda y agresiones a mundo rural

Domingo, 16 Noviembre 2025 15:18

La Revuelta de la España Vaciada continúa poniendo el foco en la vivienda y en las agresiones al mundo rural en su séptima asamblea. Las plataformas, entre ellas Soria ¡Ya1, plantean sus próximas acciones conjuntas de cara al 31 de marzo.

La Revuelta de la España Vaciada ha concluido este domingo 16 de noviembre su VII Asamblea General, celebrada durante el fin de semana en Molina de Aragón, con la presencia de representantes de plataformas rurales de muchas provincias.

La cita, que ha coincidido con el fin de semana en que se celebra el Día del orgullo rural, se ha organizado este año en Castilla-La Mancha, y ha permitido reafirmar el compromiso conjunto frente al abandono institucional, la despoblación y las nuevas formas de agresión al territorio.

Este encuentro —que da continuidad a la trayectoria iniciada tras la gran manifestación de Madrid en 2019— ha servido para evaluar la situación actual del mundo rural y para consensuar las líneas estratégicas comunes de acción para 2026.

Así mismo, se ha reforzado la coordinación entre los colectivos que integran la Revuelta de la España Vaciada y los surgidos en los últimos años, reunidos en el recién creado movimiento social Salvemos el mundo rural agredido, al cual pertenecen plataformas como Aliente, Stop Ganadería Industrial, Abrazo al Agua, colectivos de Stop Biogás y agrupaciones que luchan contra la minería agresiva con el territorio, así como plataformas que defienden el ferrocarril convencional y los servicios públicos, como el transporte, y la sanidad pública rural.

Durante el debate se abordó de forma especial el problema del acceso a la vivienda, adaptado a las distintas realidades demográficas y económicas de cada provincia.

Las plataformas coincidieron en que la falta de vivienda pública—ya sea por abandono, por procesos especulativos o por la inexistencia de un parque público realista— continúa impidiendo que la población joven pueda quedarse en sus pueblos, dificultando el arraigo y frenando cualquier proyecto de revitalización.

Se ha incidido en la necesidad de que la vivienda en la España vaciada sea más competitiva, atendiendo a las propiedades y condiciones que puede ofrecer una vivienda en el medio rural, no solo para mantener la población de la zona y ayudar a los habitantes de los pueblos, sino también para fomentar la llegada de nuevos pobladores.

Energías renovables

Otro bloque central fue el impacto de las energías renovables implantadas sin planificación, consideradas por la mayoría de los colectivos como la mayor agresión actual al territorio rural.

Las plataformas denunciaron que el Estado está convirtiendo extensas comarcas en zonas de sacrificio, citando ejemplos visibles en todo el país: macropolígonos fotovoltaicos que cubren miles de hectáreas productivas o instalaciones eólicas que destruyen paisajes naturales emblemáticos (en lugar de impulsar las comunidades energéticas, se están desviando fondos para las empresas privadas). También se habló de los numerosos proyectos de biogás y macrogranjas, los cuales contaminan suelos, aire y agua, e impactan muy negativamente en la biodiversidad.

Todas estas agresiones, recordaron, ya han sido señaladas por entidades científicas y por divulgadores ambientales, como los analizados públicamente en los últimos años por expertos del CSIC.

Asimismo, la Revuelta de la España Vaciada continúa poniendo el problema de los incendios entre sus prioridades. Año tras año la sociedad es testigo de cómo el abandono institucional, la acumulación de combustible y la falta de recursos materiales y personales, ponen en riesgo los montes.

La situación vivida cada verano con los incendios han supuesto la ruina para unos territorios ricos en recursos naturales, pero pobres en herramientas de defensa ante los colosales incendios.

En otro estado de cosas, la Revuelta de la España Vaciada se ha propuesto hacer un seguimiento de las leyes que afectan al mundo rural y a la despoblación, como la Ley de Castilla-La Mancha, o el Plan de 130 medidas frente al reto demográfico del MITECO, al que el Tribunal de Cuentas, tras la evaluación del Plan, ha recomendado rediseñar la estrategia del empleo de los fondos presupuestados.

La Asamblea concluye reforzando la idea de que solo desde la unión y la coordinación nacional será posible frenar el deterioro del territorio rural.

Con la celebración de esta VII Asamblea en Molina de Aragón, la Revuelta de la España Vaciada reafirma su compromiso con la defensa del mundo rural y con la construcción de un futuro digno para las comarcas que siguen resistiendo.

