El Gobierno aprueba anteproyecto para prohibir fumar en nuevos espacios

Martes, 09 Septiembre 2025 17:05

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley antitabaco. Si se aprueba en el Congreso de los Diputados, la ley equiparará los cigarrillos electrónicos a los convencionales, y prohibirá fumar y vapear en nuevos espacios como las terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la nueva normativa antitabaco, que define nuevos espacios sin humo, aunque finalmente no introduce el empaquetado genérico.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que se trata de una “profunda reforma” que supondrá un “paso importante en la lucha contra el tabaquism” y ha defendido que antepone el derecho a la salud y la libertad de respirar aire limpio y “vivir más y mejor” a los intereses comerciales.

García ha señalado que son cinco las claves de la norma: ampliación de los espacios libres de humo -incluido el de vapeadores y otros productos-, límites a la publicidad, prohibición de los dispositivos electrónicos de un solo uso, puesta en marcha del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo e impulso de programas de prevención y cesación del tabaquismo desde la atención primaria sanitaria.

Cuando esta reforma sea una realidad, según ha avanzado, no se podrá fumar en terrazas, piscinas, campus o marquesinas y tampoco a menos de 15 metros de centros educativos, sanitarios, culturales y deportivos o parques infantiles.

La futura ley igualará la legislación para tabaco convencional y los nuevos productos como el cigarrillo electrónico, las bolsitas de nicotina, productos a base de hierbas para fumar o vaporizar y dispositivos para el consumo de productos calentados.

García ha recordado que cada día mueren en España 140 personas como consecuencia del consumo de tabaco -50.000 al año—

El anteproyecto de ley, aprobado en primera vuelta por el Gobierno, tendrá que recibir ahora los informes de los órganos constitucionales para volver a pasar por el Consejo de Ministros antes de recalar en el Parlamento.

Las ventas de cigarrillos en España en el último año cerrado (2024) se situaron en 2.143 millones de cajetillas, lo que supone una reducción del 53,8 por ciento respecto a 2005, el año en el que se aprobó la primera ley que prohibía fumar en espacios cerrados, una norma que entró en vigor en enero de 2006.