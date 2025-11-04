CSIF apunta que la Sanidad ha destruido en octubre 34.341 empleos en España

Martes, 04 Noviembre 2025 18:56

CSIF ha lamentado hoy que el sector de la Sanidad ha destruido el pasado mes de octubre un total de 34.341 empleos en plena campaña de vacunación, con la llegada del frío y el auge de las enfermedades respiratorias propias de esta época del año, según datos de la Seguridad Social.

Con ello, el sector sanitario arrastra ya dos meses consecutivos de destrucción de empleo, con una media de 42.154 puestos de trabajo menos, una situación que el sindicato ha calificado de irresponsable por parte de las diferentes administraciones y que muestra la escasa planificación, como ocurre todos los años.

Esta realidad se va a agravar previsiblemente con la bajada progresiva de las temperaturas, por lo que un año más CSIF ha previsto que se produzcan situaciones de colapso en hospitales de toda España.

De hecho, hace días el sindicato denunció que los servicios de salud están afrontan las campañas de vacunación de gripe y COVID-19 sin refuerzos de personal, lo que está provocando ya una situación de agendas saturadas, bloqueadas, que repercute directamente en la calidad asistencial, una semana después del inicio de la campaña.

CSIF ha estimado que estos datos evidencian la inestabilidad de los puestos de trabajo en ámbitos muy sensibles de las administraciones, que deberían contar con unas plantillas estables, estructuradas y que no fluctúen por los efectos coyunturales del mercado de trabajo.

En la actualidad, la temporalidad en la Sanidad sigue estando en torno al 40 por ciento.

Pasado mañana, jueves, habrá una nueva reunión de los sindicatos del ámbito sanitario con el Ministerio de Sanidad sobre el Estatuto Marco en la que se espera avanzar en cuestiones como la jubilación parcial anticipada, jornada de trabajo, medidas de mejora de las jornadas de guardia y a turnos, así como la nueva clasificación profesional y sus retribuciones.

Aunque no es un tema específico de esta reunión, desde CSIF pondrá de nuevo encima de la mesa las necesidades de las plantillas que redundan en las condiciones de trabajo del personal y en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.