La oferta de habitaciones en piso compartido crece un 24 por ciento

Martes, 26 Agosto 2025 20:19

La oferta de habitaciones en piso compartido se ha incrementado un 24 por ciento interanual durante el segundo trimestre del 2025, mientras que el número de interesados que recibe cada anuncio se ha reducido un 2 por ciento.

Esto ha provocado que el precio haya crecido solo un 5 por ciento hasta los 420 euros mensuales, según un informe publicado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa.

En estos momentos hay una mayor oferta de habitaciones disponibles frente a hace un año en 43 capitales de provincia.

Las mayores subidas del volumen de oferta disponible se han dado en Ciudad Real (88%), Santa Cruz de Tenerife (76%), Ceuta (74%), Palma (71%) y Valencia (70%). Entre los grandes mercados la oferta ha crecido también en Málaga (45%), Bilbao (39%), Barcelona (30%), Madrid (19%), San Sebastián (15%) y Alicante (6%).

Sevilla es el único gran mercado donde la oferta se ha reducido: cae un 5% en un año.

También se ha reducido en las ciudades de Córdoba (-26%), Logroño (-21%), Granada (-11%), Castellón de la Plana (-11%), Badajoz (-3%), Cádiz (-3%) y Oviedo (-2%).

Los precios en las capitales han sido alcistas en 38 capitales.

La mayor subida se ha producido en Zamora (18%), seguida por Segovia (16%), Palencia (15%), Jaén, Lugo y Ciudad Real (14% en los 3 casos).

Palma y Ceuta, por el contrario, son las ciudades donde más se ha reducido el precio (-10%), seguida por Cáceres (-4%) y Castellón de la Plana (-3%).

Entre los grandes mercados el precio se ha incrementado en Sevilla (7%), Málaga (6%), San Sebastián (6%), Madrid (5%), Bilbao (3%), Valencia y Barcelona (1% en ambos casos). En Alicante los precios no se movieron.

Barcelona es la ciudad con los alquileres de habitaciones más caros de España, ya que alcanzan los 570 euros mensuales de media. Le siguen Madrid (527 euros), San Sebastián (475 euros), Palma (450 euros), Málaga y Pamplona (425 euros en ambos casos). Entre los grandes mercados restantes, los precios más caros se sitúan en las habitaciones de Bilbao (412 euros), Valencia (400 euros), Sevilla (375 euros) y Alicante (360 euros).

Jaén es la ciudad donde el alquiler de una habitación es menos costoso, con 240 euros mensuales de media. A continuación se encuentran Cáceres, Badajoz y Ciudad Real (con 250 euros en las 3 ciudades).

Personas interesadas por habitación

El número de personas interesadas en cada habitación se ha reducido en un 2 por ciento aunque han sido 34 las capitales en las que ese número ha crecido: en Logroño (114%), Lleida (106%) y Melilla (103%) los contactos que recibe cada anuncio se han más que duplicado en un año.

Entre los grandes mercados, la competencia por cada habitación ha crecido en Sevilla (48%) y Alicante (8%), mientras que en todos los demás se ha reducido.

La mayor caída se ha dado en Palma, Barcelona y Valencia, en las que se ha reducido un 28%. También ha caído la competencia en Málaga (-19%), Madrid (-13%), Bilbao (-10%) y San Sebastián (-3%).

Zonas calientes para la oferta

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (22% del total), Barcelona (14%), Valencia (11%) y Sevilla (3%). La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 13% del total del parque disponible.

Datos recopilados y analizados por idealista/data, la proptech de idealista que proporciona información destinada a un público profesional para facilitar la toma de decisiones estratégicas, tanto en España, Italia y Portugal.

Utiliza todos los parámetros de la base de datos de idealista en cada país, así como otras fuentes de datos públicas y privadas para ofrecer servicios de valoración, inversión, captación y análisis del mercado.