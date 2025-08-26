Sólo una capital española se libra de máximos en precios de alquiler de vivienda

Martes, 26 Agosto 2025 15:32

Todas las capitales españolas han alcanzado máximos en los precios del alquiler de vivienda en 2025, excepto Cuenca.

La capital de Castilla-La Mancha es la única que no ha alcanzado máximos en lo que va del 2025 y su techo se registró en junio de 2022, cuando alquilar un piso de 80 metros cuadrados costaba 680,80 euros al mes.

Este julio, ese mismo alquiler es de 586,40 euros, un 13,87 por ciento menos, según los datos recopilados por el Índice Inmobiliario Fotocasa, que mide el precio de la vivienda en alquiler en España desde el año 2006.

La situación contrasta con el resto del país.

En julio, 22 capitales han alcanzado nuevos precios máximos.

Barcelona se mantiene como la más cara, con 1.873,60 euros al mes por un piso de 80 metros cuadrados, seguida de Madrid con 1.788 euros. Palma de Mallorca también marcó un nuevo récord con 1.520 euros y Valencia con 1.324,80 euros. Por encima de los 1.000 euros se sitúan igualmente Las Palmas de Gran Canaria (1.268,80 euros), Vitoria (1.124,80 euros), Santa Cruz de Tenerife (1.120 euros) y Cádiz (1.004 euros).

En el mismo mes, otras capitales como Santander, Zaragoza, Oviedo, Salamanca, Valladolid, Logroño, Castellón de la Plana, León, Ávila, Lleida, Ourense, Cáceres, Ciudad Real y Badajoz también marcaron precios máximos por metro cuadrado.

A nivel nacional, la media del metro cuadrado se situó en junio en 14,38 euros, con una subida interanual del 14 por ciento, lo que equivale a 1.150 euros mensuales por un piso de 80 metros cuadrados.

En el caso de Sevilla, otra de las capitales más caras para alquilar, el precio en julio marcó los 14,31 euros por metro cuadrado.