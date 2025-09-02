El precio del alquiler en España sube un 10,5 por ciento interanual durante el mes de agosto

El mes de agosto se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 10,5% y se establece en 14,5 euros/m2, según el último informe de precios publicado por idealista.

Este dato supone que el precio se ha mantenido sin alteraciones en los tres últimos meses y una bajada del 0,4 por ciento con respecto al último mes.

Hasta 47 capitales españolas tienen precios superiores con respecto a agosto del año pasado, con las únicas excepciones de Soria (-0,3%) y Cuenca (-0,1%) donde las rentas han bajado durante el último año.

El incremento más pronunciado es el de Segovia donde las expectativas de los caseros subieron un 19,6%, seguido de las subidas de Teruel (18,9%), Zamora (18,8%), Ourense (15,8%) y León (15,6%).

Por el contrario, San Sebastián (1,5%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Vitoria (3,7%), Lleida (3,7%) y Pamplona (3,9%).

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista. Además de en San Sebastián, suben en Madrid (11,6%), Sevilla (9,5%), Bilbao (8%), Alicante (7,6%), Valencia (7,6%), Barcelona (6,8%), Málaga (6,8%) y Palma (4%).

Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,1 euros/m2, seguida por Madrid (22,2 euros/m2) y San Sebastián (18,4 euros/m2). Les siguen Palma (18 euros/m2), Málaga (15,5 euros/m2), Valencia (15,3 euros/m2) y Bilbao (15 euros/m2).

Por el contrario, Ciudad Real (7,6 euros/m2), Lugo, Zamora, Cuenca y Cáceres (7,9 euros/m2 en los cuatro casos) son las capitales con la renta más económica.

Provincias

El precio del alquiler sube en 46 provincias españolas en el último año, con las únicas excepciones de Cáceres (-9,5%), Girona (-3,4%) y Soria (-2,9%).

Los mayores incrementos se han vivido en Zamora (19,3%), Segovia (17%), Teruel (16,5%), Ourense (14,6%) y Guadalajara (14,3%).

Por el contrario, Guipúzcoa (1,1%), Huesca (2,6%), Álava (4,2%), Pontevedra (4,7%) y Baleares (4,9%) registran las menores subidas.

La Comunidad de Madrid (20,5 euros/m2) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (19,9 euros/m2). Les sigue Baleares (19,4 euros/m2), Málaga (16,7 euros/m2), Guipúzcoa (16,7 euros/m2), Las Palmas (15,2 euros/m2) y Santa Cruz de Tenerife, con 14,8 euros/m2. Jaén (6,7 euros/m2) y Ciudad Real (6,9 euros/m2), en cambio, son las provincias más económicas.

Comunidades Autónomas

Las rentas han subido en todas las regiones españolas desde agosto del año pasado, salvo en el caso de Extremadura donde los caseros piden un 0,1% menos por sus viviendas.

Castilla-La Mancha lidera las subidas (13,5%), seguida de Comunidad de Madrid (12,3%), Andalucía (12%) y La Rioja (11,5%). Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Comunitat Valenciana (9,6%), Aragón (9,5%), Castilla y León (9,1%), Asturias (9%), Cataluña (8,7%), Galicia (7,6%) y Canarias (7,4%).

Los menos incrementos en el último año se dan en Baleares (4,9%), Región de Murcia (5,7%), Euskadi (5,8%), Cantabria (5,9%) y Navarra (6,1%).

La Comunidad de Madrid (20,5 euros/m2) y Baleares (19,4 euros/m2) son las regiones con el precio más caro.

Les siguen Cataluña (18,5 euros/m2), Canarias (15 euros/m2) y Euskadi (14,9 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,3 euros/m2) y Castilla-La Mancha (8,1 euros/m2) que son las comunidades más económicas.

El informe completo se puede ver en https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/report/