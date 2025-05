Raúl Pascual debuta en solitario como profesional en Las Rejas del circuito de Madrid

Miércoles, 14 Mayo 2025 13:15

El Forus Golf Las Rejas de Majadahonda fue este lunes el escenario del esperado debut como profesional de Raúl Pascual en el apartado individual.

El jugador del Club de Golf Soria terminó en el puesto 44 en el Circuito de Madrid de Profesionales Las Rejas, un resultado que no refleja las buenas sensaciones que tuvo en gran parte del recorrido y que le hacen ser optimista de cara al futuro. En la misma cita, Daniel Berná concluyó en el puesto 12.

En el que era su estreno en solitario como profesional –­­había debutado en dobles con su compañero de club Daniel Berná también en el circuito madrileño–, Pascual acabó con un recorrido de 75 golpes, 5 sobre par, si bien a lo largo de la jornada se movió bastante más arriba gracias a un buen comienzo.

Pero a medida que avanzaba la jornada, bajó algo sus prestaciones para acabar alejándose de los puestos de cabeza y acabar el 44, un resultado que, lejos de desmoralizarle, le anima a mejorar.

Así lo admitía el jugador soriano en su valoración del torneo, cuando explicaba que “he empezado bien, muy ordenado y sin sufrir, pero no entraban los birdies y no he sabido tener paciencia, y el hecho de buscar los birdies me ha hecho cometer algún error”.

Al final, solo consiguió uno, en el hoyo 13, mientras que acumuló 4 bogeys y un doble bogey. Sobre el resultado final, un puesto 44 “en mi primer torneo, me hace pensar que, a poco que juegue mejor, puedo estar entre los 15-20 primeros”, señalaba Raúl Pascual, que el próximo lunes volverá a jugar en el circuito madrileño, concretamente en la prueba del Golf Santander de Boadilla del Monte.

En la cita del pasado lunes en Las Rejas también estuvo en liza su compañero Daniel Berná, que acabó en el puesto 12 con 70 golpes, es decir, en el par del campo después de un recorrido con 4 birdies que quedaron neutralizados por otros tantos bogeys.

El próximo compromiso para Berná llegará este mismo jueves con motivo de su participación en el Goesser Open de Austria, prueba del circuito Alps Tour que se celebrará del 15 al 17 de mayo. El jugador soriano se ganó una invitación para este torneo gracias a su actuación en la cita anterior del circuito, el Memorial Giorgio Bordoni de Italia.

Pueden consultar los resultados del Circuito de Madrid de Profesionales Las Rejas en: https://www.nextcaddy.com/tour/59908