La selección española sub-21 llega el jueves a Soria

Martes, 02 Septiembre 2025 20:11

La Selección Española Sub21 de fútbol llegará a Soria, por carretera desde Madrid, el próximo jueves, 4 de septiembre, a partir de las 13 horas.

El equipo nacional se hospedará en el Parador de Soria y acudirá al estadio los Pajaritos a media tarde para comenzar su entrenamiento entre las 18,45 horas y las 19,45 horas.

El mismo será a puerta cerrada, si bien se permitirá el acceso a medios de comunicación durante 15 minutos como es habitual.

La rueda de prensa está prevista con anterioridad, a las 18 horas.

El combinado chipriota se entrenará entre las 20 y 21 horas; y se alojará en el hotel Alfonso VIII desde mañana miércoles.

Las puertas del estadio se abrirán una hora antes del inicio del encuentro el próximo 5 de septiembre.

Empieza una nueva era en la Selección española sub-21.

Para empezar la fase de clasificación, el viernes 5 España juega en el estadio los Pajaritos de Soria ante Chipre y el martes 9 (compra aquí tu entrada), en Pristina, el combinado nacional se mide con el territorio de Kosovo. E

l resto del grupo de la fase de clasificación para el Europeo lo componen Rumanía, Finlandia y San Marino.