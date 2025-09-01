De Quintana a los entrenamientos: el club pone en marcha su nueva temporada

Lunes, 01 Septiembre 2025 12:45

Cerca de cuarenta personas se han dado cita este sábado en el campo de El Cántaro, en Quintana Redonda, para disfrutar de una jornada de Touch Rugby organizada por el Club de Rugby Ingenieros de Soria.

La mañana comenzó con una explicación de las normas básicas de esta modalidad del rugby, mixta y sin contacto, para facilitar la participación de quienes se estrenaban en la disciplina.

Posteriormente, todos los asistentes realizaron un calentamiento conjunto y se disputaron cuatro partidos en los que se mezclaron jugadores y jugadoras de diferentes edades, generando un ambiente marcado por la diversión, la participación y el aprendizaje compartido.

La jornada concluyó con una comida de convivencia en la que participantes y acompañantes pudieron reforzar la experiencia dentro y fuera del campo.

El Ayuntamiento de Quintana Redonda cedió las instalaciones y colaboró en el desarrollo de la actividad, gesto que fue ampliamente valorado por la organización y los asistentes.

Esta semana el club retomará los entrenamientos con la vista puesta en una temporada cargada de actividad y novedades tanto para el Touch Rugby como para el resto de equipos.