Ganadores de décimo novena edición de Torneo Hermandad de Donantes de Sangre

Lunes, 01 Septiembre 2025 10:23

Por décimo noveno año, el Club de Golf Soria ha celebrado una jornada deportiva, social y solidaria con la disputa del Torneo Hermandad de Donantes de Sangre.

Han sido setenta los participantes que han entrado en una competición que ha alzado como vencedores Scratch a Íñigo Fernández, Real Club de la Puerta de Hierro, y Fuencisla Ramos, de Club de Golf Soria.

Así, al jugador madrileño Fernández, con 30 puntos, le siguieron el local Enzo Jiménez (29) e Iñaki Peña (26); mientras que la clasificación femenina estuvo marcada por una nueva victoria en este torneo de Fuencisla Ramos (14). Tras la vencedora finalizó como segunda clasificada Eva Renta (9) y María de los Ángeles Beivide (8) fue tercera.

Fue Eva Renta la que se llevó la victoria en Hándicap Damas empatada a puntos con Pilar Manzanares.

En cuanto a los Hándicaps Masculinos, en Primera, Alfonso Jiménez (CG Soria) se alzó con el triunfo con 41 puntos, seguido de Íñigo Fernández (Real Club de la Puerta de Hierro) con 40 y de Iñaki Peña con 38.

En Hándicap de Segunda categoría, Íñigo Peral fue el mejor con 52 puntos, segundo acabó Jaime Zuloaga, de Real Sociedad de Golf de Neguri, (43) y Jesús Palacios (CG Soria) fue tercero con 40.

También recibieron sus trofeos los siguientes ganadores:

Drive masculino: Ramsés López

Drive femenino: Fuencisla Ramos

Mejor Aproach: Domingo Berná

Tras la disputa de este torneo, Club de Golf Soria comienza con los preparativos para la próxima edición del Memorial Álvaro Mazariegos, que se disputará el próximo 13 de septiembre en lo que será su sexta edición.