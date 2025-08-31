Ganadores de la exitosa cuarta edición de la BTT Deza Resiste

Domingo, 31 Agosto 2025 16:04

La cuarta edición de la BTT Deza Resiste se ha cerrado con 162 participantes, lo que supone récord de inscritos. En una agradable mañana se ha podido disfrutar de una intensa jornada de deporte y naturaleza.

Además de la carrera, hubo Pequemarcha BTT, hinchable y zona infantil, comida popular para todos los participantes, concierto de tarde y música en directo.

La carrera larga, 60 kilómetros, se la adjudicaba Darío Angulo con un tiempo de 2:23.43.

Sara Aragonés era la mejor fémina con un registro de 3:52.29.

En la categoría de bicicleta eléctrica ganaba Isidro Lamata con un crono de 2:19.

Rubén Colchero era el ganador de la prueba corta de 25 kilómetros con un tiempo en la línea de llegada de 1:09.21.

Juan Alfonso y Gonzalo Esteras completaron podio.

Alicia Gracia sería la vencedora entre las féminas con un crono de 2:17.05. Carmen Herguido y María Novella iban a ser segunda y tercera.

En bicicleta eléctrica el mejor sería Mario Sincari con un registro final de 1:05.31.

Mercedes Martínez con 1:27.44 era la mejor en féminas.