Seis billaristas del C. A. Numancia competirán en el Open Nacional de Bilbao

Seis representantes del Club Amistad Numancia viajan a Bilbao para disputar el VI Open de Billar a Tres Bandas, que tendrá lugar en la Sociedad Bilbaína entre el jueves 4 y el domingo 7 de octubre.

Los sorianos que participarán son Fernando Méndez, Rafael Soto, que regresa al club tras varias temporadas, Pedro Camarero, Javier Jesús Morales, César Martinicorena y Carlos Cortés.

Este último, subcampeón en 2019, parte como cuarto cabeza de serie, aunque está centrado en la modalidad de Billar 5 Quillas, al igual que su compañero Pedro Camarero.

Desde el club esperan que Méndez pueda dar alguna sorpresa y que Martinicorena logre situarse entre los mejores en una cita que contará con la presencia del gran favorito, Rubén Legazpi, considerado uno de los mejores especialistas del país en la última década.

 

