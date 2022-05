El Real Madrid gana I Torneo Elige Soria

Lunes, 23 Mayo 2022 07:17

El Real Madrid ha ganado la primera edición del Torneo "Elige Soria" de Fútbol 7.

El equipo madridista se ha impuesto en la final, por 5 goles a uno, al Rayo Vallecano.

La tercera plaza ha sido para el Atlético Osasuna y la cuarta para el Deportivo Alavés.

La quinta plaza ha sido para el Real Valladolid; la sexta para el Numancia, la séptima para el Tarazona, y la octava, para el Calasanz.

La Ciudad del Fútbol Francisco Rubio ha acogido durante este fin de semana el I Torneo Elige Soria de fútbol 7 en categoría benjamín, organizado por el C. D. Numancia y el Ayuntamiento de Soria.

La cita ha reunido a los equipos benjamines de la provincia de Soria -C. D. Calasanz, C. D. San José, S. D. Almazán, S. D. Golmayo-Camaretas, C. D. Ruiz Zorrilla El Burgo de Osma, C. D. San Esteban de Gormaz, S. D. Ólvega, Escuela Ayuntamiento de Soria y C. D. Numancia-, junto a C. D. Casco Viejo de Miranda de Ebro, S. D. Tarazona, Escuela Quintanar de la Sierra, Balsas Picarral de Zaragoza y Escuela de Borja-Zaragoza en una fase preliminar que se ha celebrado durante la mañana del sábado 21 de mayo.

Los dos mejores equipos de este torneo sabatino se han clasifcado para la fase final del domingo, en la cual han estado presentes varias de las mejores canteras del fútbol español, como Real Madrid C. F., C. A. Osasuna, Real Valladolid, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés y C. D. Numancia.