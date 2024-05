El Rayo Vallecano gana III Torneo Elige Soria de fútbol 7 benjamín

Miércoles, 01 Mayo 2024 17:39

El Rayo Vallecano ha ganado la tercera edición del Torneo Elige Soria de fútbol 7, en categoría benjamín, disputada esta mañana en la Ciudad del Fútbol Francisco Rubio.

El equipo de la barriada de Vallecas ha sucedido en el palmarés al Real Madrid, tras ganar en la final al Real Valladolid, en un torno organizado morganizado por el C. D. Numancia y el Ayuntamiento de Soria.

En el torneo han participado los mejores equipos benjamines de la provincia de Soria (C. D. Calasanz, C. D. San José, S. D. Almazán, S. D. Golmayo-Camaretas, Uxama Promesas, S. D. Ólvega, Escuela Ayuntamiento de Soria y C. D. Numancia), junto a varias de las mejores canteras del fútbol español como Real Valladolid, Rayo Vallecano, C. A. Osasuna, Deportivo Alavés, U. D. Sur de Valladolid, Laurus de Logroño, Burgos C. F., y Gazte Berriak de Pamplona.