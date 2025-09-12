El Laguna Negra de kockey sobre patines comienza en Aluche sus partidos de pretemporada

Viernes, 12 Septiembre 2025 08:43

De cara a preparar la nueva temporada que comienza oficialmente el próximo 26 de septiembre el Laguna Negra de Hockey sobre Patines jugará. varios partidos preparatorios.

El primer compromiso lo tienen este sábado 13 de septiembre en Aluche, en la capiital de España, donde jugara el XXXVII Torneo Villa de Madrid que organiza el CHP Aluche a modo de presentación de todos sus equipos.

Los sorianos jugaran un triangular siendo su primer partido a las 11:45 hhors contra el CHP Aluche “B” y a las 15:10 horas contra el Hogares Mundet de Barcelona.

Para el próximo fin de semana el club tiene previsto viajar hasta Alcañiz, en Teruel, con los equipos Senior y Benjamín para jugar partidos amistosos con el Translop Alcañiz, está pendiente de confirmar los horarios.

El club del Bajo Aragon se puso en contacto con la entidad soriana para jugar en la presentación del equipo senior el viernes 5 de septiembre pero el Laguna Negra declino la propuesta ante la imposibilidad de armar un equipo en tan poco tiempo.

El club sigue con las jornadas de puertas abiertas donde aquellos que quieran aprender a patinar y a jugar al hockey.

La próxima semana los días 16 y 18 de 17:00 a 18:00 horas serán los dos últimos días.