El CSB Caja Rural de Soria todavía puede ser cuarto

Miércoles, 13 Marzo 2024 16:21

El CSB Caja Rural de Soria C ha vencido por 57-78 en Burgos, en la cancha del Tizona C, y todavía puede alcanzar su objetivo en el Campeonato Autonómico Cadete Masculino de Segunda División: finalizar entre los cuatro primeros, aunque no pueda de optar a la Copa de Castilla y León.

Esta victoria la logró dos días después de superar por 86-50 al CSB Madera PinoSoria B en el último derbi del curso entre equipos del CSB.

En el segundo fin de semana de febrero también vencieron los júniores del CSB Caja Rural de Soria (89-66 contra el Tizona B) y el CSB Infantil B (58-24 ante el Tormes B de Salamanca).

Perdieron los cadetes del CSB Madera Pino Soria B en su segundo choque en 24 horas (25-68 frente al Tormes B), las cadetes del CSB Cañada Real (49-47 ante el Babieca B de Burgos) y las infantiles de CSB Hospital Latorre (53-48 frente al mismo rival).

Seriedad y concentración a partes iguales exhibió el domingo en Burgos un CSB Caja Rural de Soria C que llevó siempre la iniciativa en el marcador, supo contener las acometidas ofensivas de su rival dando un paso adelante en su intensidad defensiva y nunca se dejó llevar.

Al descanso ya vencían los sorianos por 29-40 y en el tercer periodo se impusieron por 9-20.

El viernes, en el derbi ante el CSB Madera PinoSoria B, el CSB Caja Rural de Soria C vencía por 37-12 mediado el segundo cuarto. El equipo formado por jugadores de segundo año no quería verse sorprendidos y de ahí el alto ritmo impuesto. Sin embargo, los debutantes en la categoría no se rindieron, tiraron de casta, firmaron un parcial de 6-13 y al descanso perdían por 43-25. La segunda mitad resultó vistosa y el intercambio de canastas le favoreció al CSB Caja Rural de Soria C.

Los júniores del CSB Caja Rural de Soria impusieron su ritmo y su baloncesto contra un Tizona B correoso, que se vio desbordado a partir del segundo cuarto.

En una defensa agresiva y activa se basó el juego del CSB Infantil B, cuyos jugadores anotaron con rapidez, mostraron una actitud positiva y lograron su séptima victoria.

El CSB Madera PinoSoria B evidenció mejoras con respecto al duelo de la primera vuelta frente a un Tormes B superior, que, con una defensa en zona 1-3-1, impidió el juego de los sorianos.

Las cadetes del CSB Cañada Real se alejan de los primeros puestos después de una derrota injusta en un choque en el que mandaban por 39-45 a falta del último cuarto, en el que su rival lanzó catorce tiros libres por los cuatro de las sorianas, que no se rindieron y realizaron un extraordinario trabajo.

El CSB Hospital Latorre perdía por 41-30 y se acercó hasta el 51-48 en un choque muy competido en el que las sorianas realizaron un gran trabajo defensivo y tiraron de descaro en ataque.