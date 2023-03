El CSB Caja Rural de Soria B gana el último derbi

Martes, 28 Marzo 2023 12:30

El CSB Caja Rural de Soria B se ha impuesto por un claro 36-74 al CSB Caja Rural de Soria C en el último derbi de la presente temporada entre equipos del Club Soria Baloncesto, un derbi correspondiente a la penúltima jornada de la primera fase del Campeonato Autonómico Cadete Masculino de Segunda División.

A lo largo de los últimos seis meses se han jugado hasta doce derbis entre equipos del Club Soria Baloncesto de la misma categoría.

La de esta temporada es la cifra más alta de derbis porque, desde que se fundara en 2015, el CSB nunca había contado con un número tan elevado de conjuntos federados.

Diez derbis han sido masculinos y los otros dos -los primeros de féminas de la historia- fueron los que midieron al CSB Infantil A y al CSB Hospital Latorre B.

En el penúltimo fin de semana de competición de la primera fase, los júniores del CSB Campofrío A perdieron por 76-72 en Burgos ante el Tizona B, los cadetes del CSB Caja Rural de Soria A cayeron ante el mismo adversario por 62-55, los cadetes del CSB Caja Rural de Soria C perdieron en Burgos (84-32 contra el San Pablo Blanco) su segundo partido en apenas 48 horas, las cadetes del CSB Caja Rural de Soria fueron derrotadas (45-66) por el BFB Famavi burgalés, el CSB Infantil Masculino A tropezó ante el Tizona B (57-52), el CSB Infantil Masculino B fue superado por el FDR Basket (71-41), el CSB Infantil Femenino A sufrió una derrota ante el Previaula Babieca de Burgos (28-65) y de vacío de Burgos (71-40 ante el SPB G&M Prevención) volvieron las infantiles del CSB Hospital Latorre B.

Con un esclarecedor 7-28 en el primer cuarto encarriló el CSB Caja Rural de Soria B su triunfo en el derbi ante un CSB Caja Rural de Soria C más destacado en ataque que en defensa. El conjunto de Julio Pérez acumula esta temporada seis victorias y ha logrado cuatro de ellas en las seis últimas jornadas, pero, al igual que la escuadra de Sergio Mayor, no se medirá a los mejores en la segunda fase. No jugó este fin de semana uno de los equipos -el CSB Campofrío B- que pugnarán por acceder a la Copa de Castilla y León. Sufrieron sendas derrotas los otros dos conjuntos que ya se han garantizado su presencia entre los mejores (los cadetes del CSB Caja Rural de Soria A y las cadetes del Caja Rural de Soria) y descansaron las júniores del CSB Martínez y Tribez, que todavía pueden terminar cuartas.

Los júniores de Rubén Sanz perdieron en Burgos en un buen partido, en el que fallaron 19 tiros libres y varias bandejas sin oposición. Con la segunda plaza ya asegurada, los cadetes del CSB Caja Rural de Soria disputaron en Burgos su peor choque del curso. Se mostraron flojos a ambos lados de la cancha y excesivamente descentrados. El CSB Caja Rural de Soria C jugó el domingo ante el San Pablo Blanco un choque muy similar al derbi del viernes. Las cadetes del Caja Rural de Soria cuajaron dos cuartos muy completos (20-21 en el primero y 10-10 en el tercero) ante el rocoso segundo clasificado. El CSB Infantil Masculino A dominó casi todo el choque, gracias a una gran defensa y a buenos contraataques, pero careció de claridad y paciencia en el tramo final, en el que el rival se mostró muy acertado.

El CSB Infantil Masculino B evidenció en los compases iniciales muchas facetas a mejorar. No encontró situaciones cómodas en ataque y no controló el rebote defensivo, lo que impidió que pudiera poner en práctica un juego más rápido y competir.

Las féminas del CSB Infantil A sufrieron ante la superioridad física de sus oponentes en un duelo en el que rindieron a gran nivel (12-11 en el marcador parcial) en el tercer cuarto. Al CSB Infantil Hospital Latorre B le pesaron su mal comienzo (demasiados errores ante el aro rival) y la agresividad defensiva local. A lo largo del primer fin de semana de abril se disputará la última jornada de la primera fase, en la que entrarán en liza diez de los once equipos -todos menos el CSB Campofrío B- de la cantera del Club Soria Baloncesto.