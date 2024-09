Daniel Berná cierra en el puesto 20 su participación en la prueba de la Faisanera en Madrid

Miércoles, 25 Septiembre 2024 09:04

Daniel Berná se ha clasificado en el puesto 20 en la prueba de La Faisanera (Segovia) perteneciente al Circuito de Madrid de Profesionales, una cita disputada este lunes y en la que el jugador soriano cedió algo de terreno en la recta final para acabar con 70 golpes, 1 bajo par.

A la conclusión del torneo, Berná explicaba que ha sido una vuelta “un poco aburrida, por así decirlo”, en la que “he empezado jugando bastante bien y, aunque no metía putts, iba haciendo birdies porque iba dejando las bolas muy cerca”.

Sin embargo, tuvo un problema en el hoyo 18, en el que “he tenido la mala suerte de que por un metro no estaba pateando para eagle, sino que me ha pegado en la madera de lo que es el borde del lago y me he ido al agua”, con lo que acabó cometiendo un doble bogey que le hizo perder posiciones.

A pesar de ello, Daniel Berná se mostraba satisfecho con su juego “en líneas generales”, si bien admitía que “he pateado bien pero no he conseguido meter los putts que se necesitan, sobre todo en este campo, en el que es complicado”, precisaba el jugador soriano.

La próxima cita para Daniel Berná llegará el próximo lunes, 30 de septiembre, con la prueba de Retamares, de nuevo en el Circuito de Madrid de Profesionales, en cuyo ranking el jugador del Club de Golf Soria se mantiene en los puestos de honor.

Pueden consultar los resultados del torneo de La Faisanera en: https://www.nextcaddy.com/tour/53416/livescoring