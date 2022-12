CSB gana concurso #YoDigoCero

Viernes, 23 Diciembre 2022 14:08

El vídeo elaborado por las infantiles del Club Soria Baloncesto Hospital Latorre B se ha convertido en el ganador del concurso que, bajo la denominación #YoDigoCero 2022 y coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaba la Federación de Baloncesto de Castilla y León.

Con 500 euros en material deportivo está dotado un premio que el Club Soria Baloncesto ha logrado con una importante distancia sobre los otros dos finalistas. Un jurado, compuesto por tres personas del ámbito deportivo y de la igualdad de género, eligió, entre todos los participantes, los tres vídeos que iban a optar al premio.

El ganador sería el que más interacciones lograra en el perfil de la Federación de Baloncesto de Castilla y León en Twitter.

Un total de 438 puntos ha sumado el vídeo del Club Soria Baloncesto, por los 326 del Club Deportivo Independiente de Segovia y los 116 del Club Duero-Fundación Intras de Valladolid.

Se tenían en cuenta las interacciones registradas (dos puntos cada retuit y un punto más por cada tuitero que indicara cuál era el vídeo que más le gustaba) entre el 14 de diciembre y las 13:00 horas de este jueves. Es la primera vez en la que el Club Soria Baloncesto participa en este concurso, que ha vivido en 2022 su tercera edición.

En 2020 ganó el Colegio Santa Bárbara de Bembibre (León) y en 2021 se impuso el Club Deportivo Universidad de Salamanca. El Club Soria Baloncesto está a la espera de que la Federación de Castilla y León le indique cuando le será entregado el premio.

El CSB Hospital Latorre B, con Laia González y Judit Verde como entrenadoras, lo integran Ruth de Diago, Sofia Gutiérrez, Estrella Marín, Eva Latorre, Tamar Martínez, Elena Toral, Irene Romero, Diana Pérez, María Victoria Moratinos y Valeria de la Fuente.

En su vídeo, grabado en el Polideportivo de La Juventud después de uno de sus entrenamientos, se pueden escuchar frases muy contundentes en contra de la violencia de género: “La violencia no solo se refleja con golpes, sino también con palabras. Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio. Ni golpes que duelan ni palabras que hieran. La violencia no se puede deshacer, pero sí eliminar. No quiero elogios, quiero respeto. Nos queremos vivas. Si duele, no es amor. Quiero sentirme libre cuando salga a la calle”.

Este concurso está incluido en la campaña que, en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, promueve la Federación de Baloncesto de Castilla y León para visibilizar la lucha por erradicar la lacra que supone la violencia de género. Los vídeos presentados al concurso podían tener una duración máxima de 60 segundos y en ellos debían aparecer un balón de baloncesto y, en texto o audio, una de las frases más repetidas durante la campaña: “Estamos en contra de la violencia de género y decimos cero”.

Las acciones de sensibilización que desarrolla la Federación de Baloncesto de Castilla y León se extienden a lo largo de todo el año y el CSB siempre ha prestado el apoyo necesario. Los protagonistas de los partidos que se jugaron los dos últimos fines de semana de noviembre posaron con una pancarta en la que se leía: “#YoDigoCero. El baloncesto contra la violencia de género”. Además, los componentes de todos los equipos del Club Soria Baloncesto lucieron en esas dos jornadas unas calcomanías que simulaban un tatuaje con el símbolo de la lucha contra la violencia de género. También se presentó a este concurso un vídeo grabado por el CSB Infantil Masculino B, que no accedió a la final.