Buen fin de semana para Laguna Negra HC

Jueves, 15 Abril 2021 07:34

Gran fi de semana para el Laguna Negra Hockey sobre patines. Los seniors han doblegado al líder y los juveniles han sellado su clasificación.

El fin de semana comenzaba con el enfrentamiento del primer Equipo frente al Líder del Grupo 2 que llegaba a Soria con ganas de mantener su racha de imbatibilidad en esta

Segunda Fase.

El partido de ida estuvo bastante igualado llegando los sorianos al último minuto con opciones, pero finalmente los navarros se llevaban el gato el agua.

En esta ocasión se esperaba un gran partido por parte de ambos en el que los visitantes partían como favoritos, a pesar de que su entrenador no lo daba todo hecho sabiendo que los locales son un equipo

muy peleón y que en casa se crecen.

Antes del partido ambos equipos mandaban un mensaje de ánimo a Daniel Giménez, jugador del Laguna Negra HC y ex jugador de Lagunak que había sido hospitalizado tras sufrir un Ictus leve. El jugador ha estado en observación y el diagnóstico es favorable.

El partido comenzaba con ambos equipos buscando asentarse en la pista e imponer su ritmo. Los visitantes intentan presionar la salida de los locales, pero estos con lanzamientos largos y aprovechando la velocidad arriba crean peligro lo que provoca que tengan que redoblar esfuerzos en defensa.

En ataque el Lagunak intenta hacer transiciones largas para crear huecos donde su mejor lanzador pueda crear peligro en la portería defendida de inicio por Gael o aprovechar algún rechace dentro del área.

Los sorianos defienden en campo propio marcando de cerca las zonas de peligro, mientras que en ataquen intentan sorprender con paredes rápidas y entradas en velocidad por los huecos a las espaldas de los defensas.

A los 8 minutos de juego, Jorge aprovecha un bloqueo en medio campo de Cristian para entrar en carrera y desde media distancia poner la bola en la escuadra derecha de la portería rival adelantando a los sorianos en el marcador.

Gael detiene un Libre Directo tras la expulsión de 2 minutos de Miky lo que incrementa la desesperación de los visitantes que redoblan esfuerzos y logran empatar el partido mediado el primer tiempo gracias a una jugada interior.

Pero un minuto después Miky vuelve a adelantar a los sorianos en el marcador al aprovechar un pase de Diego dentro del área.

No hay nada claro para ninguno de los equipos que pelean cada bola para volver a marcar, pero son los visitantes los que logran empatar el encuentro a falta de 5 minutos para el descanso con un disparo cruzado desde larga distancia de su mejor jugador.

Los sorianos intentan reponerse ya que habían desaprovechado justo antes dos ocasiones claras.

Los juniors

El tercer partido enfrentaría a los equipos Junior, los sorianos también tenían opciones de clasificarse para el Sector, pero debían remontar el 5-0 del partido de ida.

Un gran partido de los sorianos que al descanso perdían 0-3 pero que con goles de Juan (2), Nico (2) y Carrasco empataban el encuentro a 5 a falta de 8 minutos. Ambos equipos dispondrían de varias ocasiones para imponerse, pero el marcador no volvería a moverse.

La cruz del fin de semana la pondrían los infantiles, tras su buen partido frente al CD Toni Sariol B donde conseguían su primera victoria y lo adelantaban en la clasificación al ganar por el golaveraje individual caían por 3-12 ante un CP Burgos que marcha segundo a 6 puntos del Toni Sariol A y con dos partidos menos siendo uno de ellos precisamente contra el equipo del Bierzo en casa.

En resumen, buen fin de semana para los equipos sorianos que se salda con 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

El triunfo del senior les da ánimos para encarar los 3 partidos restantes donde esperan conseguir puntuar de nuevo y mejorar la clasificación.

Para los juveniles les queda esperar saber que equipos serán sus rivales para la Fase Sector, según parece serán los vascos CD Urdaneta y CD Mundaiz y el navarro UDC Rochapea. Tanto en Cantabria como en Aragón las competiciones se han suspendido e inicialmente podrían quedar desiertas ocupando una de las plazas uno de los dos equipos vascos mencionados.

Hasta que llegue el momento solo les queda trabajar duro para conseguir mejorar los errores cometidos y buscar la clasificación para el Campeonato Nacional de Clubs.