Berná cierra Campeonato de España de Profesionales

Martes, 31 Octubre 2023 08:37

Daniel Berná ha cerrado su participación en el Campeonato de España de Profesionales Masculino en el puesto 28 tras un torneo marcado por el viento, que obligó a aplazar las dos primeras jornadas y redujo el formato a solo tres vueltas (54 hoyos en lugar de los 72 previstos).

El jugador del Club de Golf Soria mantiene el primer puesto del ranking nacional.

La competición tuvo como escenario el Campo de Golf de Logroño y ya arrancó con el viento como protagonista, puesto que la primera vuelta se tuvo que aplazar, en el caso de Berná cuando solo había disputado 5 hoyos.

El torneo se reanudó al día siguiente, pero nuevamente se tuvo que optar por el aplazamiento.

Al final se completó la segunda vuelta un día más tarde, y Berná consiguió pasar el corte tras dos recorridos de 71 (-1) y 70 golpes (-2), para un total de 3 bajo par.

En la vuelta final, el jugador soriano firmó un recorrido de 71 impactos (-1), para cerrar el torneo con -4 en el puesto 28, un resultado similar al puesto 24 que logró en la pasada edición pero alejado de su mejor actuación, la quinta plaza que obtuvo en 2018.

A la hora de valorar su actuación, Berná ha explicado en un comunicado que “le pego bastante bien a la bola, pero no acabo de meter los puts, he estado bastante flojo pateando”, a pesar de lo cual ha señalado que “el trabajo está ahí, quedan dos semanas para acabar la temporada y me mantengo primero en el ranking nacional, así que contento, llegando a la final con todas las opciones de ganar”.

Las próximas citas para Berná, las últimas de la temporada, llegarán, en primer lugar, los días 6 y 7 de noviembre con la Final del Circuito de Madrid de Profesionales, prueba puntuable Orden de Mérito 2023, que tendrá como escenario el campo de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo.

Y en segundo término, del 22 al 24 de noviembre, con la final del circuito nacional del Spain Golf Tour promovido por la PGA de España, ranking que actualmente encabeza el jugador del Club de Golf Soria.

Pueden consultar los resultados completos del Campeonato de España en: https://rfegolf.livegolfscoring.es/torneos/clasificacion/228.