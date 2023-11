Berná acaba tercero del ranking nacional

Sábado, 25 Noviembre 2023 08:32

Daniel Berná ha cerrado la temporada con un tercer puesto en el ranking nacional del Orden del Mérito 2023 del Circuito PGA Spain Golf Tour, una posición que no colma sus expectativas, puesto que llegaba como líder a la última prueba, pero que hay que valorar como un éxito en una temporada que ha sido altamente positiva para sus intereses.

El jugador del Club de Golf Soria llegaba como líder a la Gran Final del circuito, disputada desde el miércoles en el Saldaña Golf de Burgos, donde completó tres recorridos de 73, 73 y 77 golpes, para terminar 7 sobre par en el puesto 14.

En condiciones normales, esta actuación le habría valido para conservar el liderato y hacerse con el número 1, pero, tal como él mismo ha explicado, este torneo “puntuaba distinto a los demás, puntuaba más”, con lo que se ha visto relegado a la tercera plaza final del ranking.

En cuanto a su actuación en la Gran Final, Berná ha explicado que había firmado “dos días muy buenos de golf pero pateando muy mal”, en referencia a los dos primeros, en los que se dejó “muchos golpes en el camino”, y una tercera jornada en la que no había jugado tan mal como el +5 final podía indicar, pero “el viento estaba afectando más que otros días a la hora de patear, y he vuelto a patear también muy mal”.

Todo ello, en un día en el que “he empezado sin confianza, dando malos golpes”, y en el que incluso ha sufrido un resbalón que le ha costado mandar la bola al agua, lo que se ha traducido en dos bogeys y un doble bogey casi de inicio.

Por todo ello, el jugador del Club de Golf Soria ha admitido que “en general no ha sido un buen torneo”, si bien ha preferido ser positivo y quedarse con otros elementos que le invitan a pensar que ha sido una muy buena temporada en la que “he estado ahí durante todo el año”.

“No he ganado el ranking, pero sí que he sido líder en ganancias”, ha precisado, a la vez que ha resaltado que, el buen balance general de esta temporada se materializará en que, de cara al año próximo, “seguiré teniendo tarjeta del Alps Tour, seguiré en el Circuito nacional y también en el Circuito de Madrid, en el que no he subido de categoría pero podré continuar ahí”.

Berná ocupaba el liderato del circuito nacional desde mediados de una temporada en la que ha sido el único jugador capaz de ganar dos torneos: el XIX Campeonato de España de Dobles de la PGAe en Izki, junto a José Manuel Pardo, y el Campeonato de Madrid PGAe de Profesionales 50º Aniversario Lomas Bosque.

Por ello ha insistido en que “es cierto que es una pena no haber ganado el ranking, pero si a principios de año me dicen que acabaría tercero, habría dicho que iba a ser un buen año, como así ha sido”.