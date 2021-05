Zorrilla marca títulos y descensos en la Liga

Lunes, 17 Mayo 2021 07:53

El título de Liga se decide el próximo fin de semana en la última jornada, con un Real Valladolid que puede ser juez en un partido donde no sólo le sirve ganar al Atlético de Madrid.

El Real Valladolid, tras su derrota en el feudo del Real Valladolid, ha reducido sus posibilidades de salvar la categoria. Y el próximo domingo, frente al Atlético de Madrid, a partir de las seis de la tarde, que se juega el título de Liga, necesita ganar y esperar resultados de sus directos rivales.

Atlético y Real Madrid lucharán por el título, toda vez que el Barça y el Sevilla se han quedado sin opciones en esta penúltima jornda y pelearán por la tercera plaza.

En Zorrilla estará el título de Liga y la permanencia en juego con un Valladolid-Atlético en el que los de Simeone serán campeones si ganan y los de Pucela necesitan un triunfo para soñar con la permanencia. Mientras el Real Madrid esperará a un fallo del Atlético para quitarle el título ganando al Villarreal en Valdebebas. A los de Zidane solo les vale ganar si quieren impedir que los 'vecinos' logren su undécima Liga. La derrota del Huesca frente al Betis es la que permite al Real Valladolid seguir con opciones de salvación en la última jornada liguera, con 31 puntos, penúltimo, y dos por debajo de los aragoneses y del Elche. Por tanto, las opciones de salvación pasan por vencer en casa al Atlético de Madrid y esperar a que Huesca no puntúe y que los ilicitanos no ganen. El Real Valladolid descendió a Segunda división en 2013 tras perder con el Granada C.F. en el Estadio José Zorrilla en el último partido de la Liga 13/14. El Real Valladolid, de la mano de Sergio González, logró ante el Numancia en 2018 en el playoff su octavo ascenso de su historia a Primera. El Huesca de "Pacheta" depende de sí mismo frente al Valencia.

"Llegamos a la última jornada dependiendo de nosotros, y eso es muy bueno. Hay que ganar el domingo, ese es el mensaje. Pero hoy me voy con la sensación de que el arbitraje no me ha gustado”, resaltó Pacheta al término del encuentro frente al Betis.

Los tres equipos que jugarán en Europa serán Real Sociedad, Betis y Villarreal, que se repartirán dos plazas de Europa League y una de Conference, aunque todo pendiente de lo que haga el equipo de Emery en la final de la Europa League ante el Manchester United.