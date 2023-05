Rubén Andrés deja de ser director deportivo del Numancia

Lunes, 29 Mayo 2023 13:07

El director deportivo del Numancia, Rubén Andrés, ha anunciado este lunes que dimita de su responsabilidad.

El presidente del Numancia, Santiago Morales, y el director deportivo del club, Andrés, han comparecido este lunes en rueda de prensa tras el descenso del equipo a Segunda RFEF.

Frente al Logroñes en Los Pajaritos se vió situación de alarma, con equipo bloqueado, que pasó de tener opciones de meterse en Copa del Rey a mirar al descenso.

Morales ha pedido disculpas a la afición y a Soria por el descenso del equipo a Segunda rfef

Andrés también ha pedido perdón a todos por esta situación inesperada y que nadie quería, pero “el fútbol es como es y es ingrato y hemos hecho cosas mal”.

Como máximo responsable de lo deportivo, ha asegurado que toca hacer autocrítica y, como la directiva, ha resaltado que se han dejado la vida para conseguir mejores resultados, pero en las últimas jornadas nos han temblado las piernas más de lo normal y se han metido en dinámica negativa.

“Creo que tengo que echarme a un lado. No hemos cumplido con objetivos y lo mejor es que no siga siendo director deportivo. Quiero dar las gracias a todos por ánimos, y al club que quiero muchísimo y al cuerpo técnico”, ha asegurado.

Andrés ha agradecido especialmente a Eduardo Rubio por su confianza, “con viajes de tres a cinco horas sin decir nada, porque está situación nos duele”.

Andrés ha asegurado que seguirá animando al Numancia toda su vida.

“Es una decisión que había tomado hace semanas. Han sido dos años duros, donde me han dejado trabajar y ahora el Numancia necesita aire fresco, con otra persona. Me fastidia dejarlo en esta situación, pero no me lo esperaba”, ha resaltado.

Rubén Andrés ha asegurado que siempre ha habido apoyo del club en su labor en el mercado de invierno.

“El mercado estaba muy caro, demasiado. Con ofertas económicas que no se pagan en el fútbol profesional Y lo primero es mirar por viabilidad del club”, ha señalado.

Al equipo, según Andrés, le ha faltado personalidad. “Nos han temblado las piernas. Creo que teníamos equipo para salvarnos tranquilamente. Pero los futbolistas son los que juegan”, ha señalado.

Andres ha reconocido que le ha decepcionado algunos jugadores, que no han dado un paso adelante en los últimos partidos.

“Desde el club la confianza ha sido máxima. Y hemos hecho todo lo posible para que estuvieran los más cómodos posibles”, ha señalado.

Andrés ha asegurado que el Numancia está jugando contra transantlánticos y hay que ser conscientes de ello.

En cuanto a Iñaki Bea, ha señalado que se generó un halo de negrura en el que era insoportable jugar en Los Pajaritos.

Morales ha comprometido apoyo para confeccionar equipo en Segunda RFEF para conseguir de nuevo el ascenso a Primera y afrontar con más calma el asalto a la liga profesional.

"Hay que conseguir los jugadores idóneos para ese objetivo. Será el trabajo del nuevo director deportivo", ha señalado.

A mediados de junio, Morales ha avanzado que quiere tener cerrado la nueva dirección deportiva del club.