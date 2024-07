Miguel Ángel Abad completa portería numantina

Miércoles, 31 Julio 2024 08:02

Miguel Ángel Abad Rubio (Soria, 26 de febrero de 2003) completa la portería numantina hasta final de esta temporada.

El portero, formado en la cantera del C. D. Numancia, tiene 21 años y mide 191 centímetros de estatura.

Llega procedente C. D. Ebro y ocupará ficha del Numancia B.

Miguel Ángel Abad ha disputado play off de ascenso a Segunda RFEF las dos temporadas anteriores, la primera con el Robres (filial del C. D. Ebro) y la segundo con el propio C. D. Ebro, club aragonés al que llegó procedente del fútbol formativo del Numancia.