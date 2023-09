El Numancia gana final de fase regional de Copa Federación

Miércoles, 06 Septiembre 2023 22:43

El C. D. Numancia se ha proclamado ganador de la final de la fase regional de la Copa Federación al imponerse en la tanda de penaltis al Salamanca en el partido celebrado en el vetusto Helmántico, cuya iluminación apenas soportó los minutos finales del partido, incluida la prórroga.

Los noventa minutos de tiempo reglamentario finalizaron con empate a dos (2-2) y el tiempo extra concluyó también con empate (3-3) y fueron los lanzamientos desde el punto de penalti los que dilucidaron al campeón.

No hubo mucha historia, pues los tres lanzadores del cuadro soriano convirtieron (Bonilla, Alain Ribeiro y Tamayo) y los tres lanzadores salmantinos fallaron sus respectivos golpeos.

Partido durísimo, con más de una docena amarillas y algún que otro jugador expulsado, tanto en el terreno de juego como en los banquillos, pero que la postre cayó del lado del cuadro soriano, que jugará la fase nacional de esta Copa Federación.

El Numancia se adelantó en el marcador con una acción de balón parado.

En el segundo saque de esquina que botaban los numantinos, Moustapha acertó con el cabezazo tras rematar un preciso golpeo de Tamayo para inaugurar el marcador. Se rompían las tablas en un partido que se inició igualado, con los sorianos teniendo que frenar el ímpetu de los locales, muy intensos en todas sus acciones.

Javi Bonilla, en una transición de los de Javi Moreno, lo intentó con un disparo seco que blocó bien colocado el meta Jon Villanueva.

Apenas un minuto después, una acción de Diego Royo y Javi Navas en el área rojilla fue resuelta por el colegiado con penalti a favor de los locales.

El ’10’ charro Diego Benito no perdonó desde los once metros y con empate a un gol se llegó al descanso, no sin antes solucionarse un rifirrafe tras una fea acción sobre Tamayo que el árbitro castigó con cartulina amarilla para el local Miguelito y para el técnico rojillo Javi Moreno.

Tras la vuelta de vestuarios, más de lo mismo. Los dos equipos querían ganar y sabían que era un partido de KO. A cada golpe del rival, el contrario respondió con la misma fuerza, con semejante intensidad. El Numancia atacaba los espacios y el Salamanca llegaba con criterio al área rival y las acercamientos se sucedían en las dos áreas.

Refrescados los equipos debido al calor y al esfuerzo, los minutos finales ofrecieron la mejor versión del Numancia. Una buena acción de Oscar en banda izquierda acabó con un centro al segundo palo y allí Carlos González definió con gran calidad. Parecía que se resolvía el partido, pero en apenas cinco minutos, una gran acción de Martín Galván suponía la igualada para el equipo charro, que luchó siempre y estuvo siempre metido en el partido.

Se llegó al noventa con empate y la prórroga exigió un esfuerzo extra. El Numancia volvió a golpear primero con un buen gol del canterano Oscar, pero la alegría apenas duró tres minutos y el Salamanca volvió a conseguir la igualada con un tanto de Fassani. Tamayo tuvo en sus botas el 3-4, pero su remate a la red se marchó fuera por poco cuando todo el estadio vio el gol del 11 numantino.

Ni unos ni otros pudieron más y el partido acabó en la lotería de los lanzamientos de penalti, no sin varias tánganas en el campo y entre banquillos. Esta vez el acierto sonrió a los sorianos, que realizaron una tanta inmaculada, sin opción para el cuadro local, aplaudido por la grada a pesar de la derrota.

Salamanca UDS: Jon Villanueva, Miguelito (Mansour, minuto 80), Suly, A. Durán, Cristeto, Amaro (Fassani, minuto 80), Diego Benito (Alvarito, minuto 69), Martín Galván (Mait, minuto 101), Viti, Javi Navas (Jorge, minuto 38) y Caramelo.

C. D. Numancia: Kudakovskiy, J. A. Soler (Grande, minuto 91), Bonilla, Vicario, Diego Royo, Moustapha (Oscar, minuto 62), Diamanka (David Sanz, minuto 62), Tamayo, Carlos Glez., Primo (Alain Ribeiro, minuto 46) y Lupu (Rubén Sanchidrian, minuto 84).

Árbitro: Dirigió el partido Carlos Cañibano Arias. Asistido por Pastor González y González Merino. Mostró cartulinas amarillas a Bonilla, Moustapha, Oscar y Lupu por el Numancia y a Jon Villanueva, Viti, Caramelo, Ángel Durán, Mati, Alvarito y Miguelito por el Salamanca.

Goles: 0-1. Minuto 18. Moustapha. 1-1. Minuto 37. Diego Benito, de penalti. 1-2. Minuto 77. Carlos González. 2-2. Minuto 82. Martín Galván. 2-3. Minuto 103. Oscar G. 3-3. Minuto 107. Fassani.

Helmántico. Final Regional Copa Federación. 2.000 personas en El Helmántico.