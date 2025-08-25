La Junta lidera plan de recuperación de Las Médulas, Bien Patrimonio de la Humanidad

Lunes, 25 Agosto 2025 14:23

La Fundación Las Médulas ha activado medidas urgentes para recuperar el Espacio Patrimonio Mundial tras los incendios forestales que ha sufrido.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte y presidente de la Fundación Las Médulas, Gonzalo Santonja, ha presidido hoy la reunión del patronato de la Fundación, celebrada en la Casa del Parque de la localidad leonesa de Carucedo.

Esta reunión extraordinaria se ha centrado en abordar la situación provocada por el incendio forestal declarado en Yeres, que afecta gravemente a los municipios de Borrenes, Carucedo y Puente de Domingo Flórez, integrantes del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas.

El consejero ha destacado la necesidad de colaborar entre todos para avanzar en la recuperación de este Bien Patrimonio de la Humanidad y ha expresado la solidaridad y el apoyo de la Junta de Castilla y León con los vecinos afectados; mensaje con el que coincidieron los integrantes del patronato: “la unidad institucional será clave para fortalecer la resiliencia del territorio y acelerar su recuperación”, ha apostillado Santonja.

Durante la reunión, ha informado a los miembros del patronato sobre las acciones emprendidas desde la Consejería, tras las primeras evaluaciones in situ de los daños sufridos por las infraestructuras culturales.

Asimismo, ha destacado que, desde el primer momento, se mantiene un contacto permanente con ICOMOS España, el Ministerio de Cultura y el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO para coordinar la respuesta más eficaz ante la emergencia.

El consejero ha manifestado que, una vez evaluado el grado de afectación del incendio, se remitirá a la UNESCO un informe técnico con las actuaciones previstas para garantizar la conservación del bien patrimonial y la preservación de su valor universal excepcional, que justificó su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial.

Entre las medidas iniciadas por la Fundación destacan el diseño de un Plan de recuperación basado en metodologías desarrolladas en colaboración por el Banco Mundial, la Unión Europea y Naciones Unidas para la recuperación de zonas afectadas por desastres naturales, en el que jugará un papel muy importante la participación ciudadana.

Además, se ha activado ya el Grupo de Asesoría de Desastres y Emergencias del CSIC, con el que se ha mantenido una primera reunión de coordinación, así como la reorientación del Plan Integral de Gestión del Espacio Cultural y Natural, adaptado a la nueva situación.

Programa específico para Las Médulas

Tal y como ya avanzó la semana pasada el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero ha informado del programa específico para Las Médulas que el Ejecutivo autonómico va a impulsar para su recuperación y puesta en valor.

Entre las medidas incluidas en este programa se encuentra la recuperación y reconstrucción de las zonas forestales e infraestructuras afectadas en el espacio Las Médulas, con la realización de trabajos de limpieza de las áreas quemadas y recuperación de la masa forestal, de sendas y de señalización.

Asimismo, se contempla la reconstrucción de las infraestructuras afectadas, como el Aula Arqueológica; la recuperación del Mirador de Orellán y del edificio de acceso a Galería de la Cuevona, en Orellán, y la Pasarela-Mirador Valiñas Norte, entre otras.

Las medidas también pasan por la creación de una línea de ayudas en subvención directa a los ayuntamientos afectados, tanto de la provincia de León, como del resto de provincias afectadas por los incendios, para la recuperación, adecuación y puesta en valor de bienes integrantes del patrimonio cultural dañados por los incendios.

El objetivo final, tanto del programa específico como del trabajo que ya se está desarrollando con otras instituciones, es la puesta en marcha de una nueva planificación para integrar en el contexto de El Bierzo y de Castilla y León un nuevo modelo de proyección de Las Médulas tras el incendio: imagen de marca, red de infraestructuras, oferta de actividades, cartelería e interpretación y vínculos con el entorno rural, “con el fin de no solo restaurar lo perdido, sino construir un relato renovado que convierta a Las Médulas en un ejemplo internacional de regeneración patrimonial, cohesión territorial y dinamización económica desde el Patrimonio Cultural”, ha concluido el consejero.