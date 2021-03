El Independiente del Valle se involucra en el Numancia

Miércoles, 24 Marzo 2021 15:32

El Club Deportivo Independiente del Valle, de Ecuador, ha adquirido un 10 por ciento adicional del accionariado del C.D. Numancia, lo que le permitirá involucrarse para fortalecer el proyecto futbolístico del club soriano.



El Numancia S.A.D. fue adquirido al empresario soriano Francisco Rubio en septiembre de 2018 por la compañía Newco 18. S.L., conformada partes iguales por empresarios españoles y ecuatorianos.

Ahora, según ha confirmado este miércoles el club soriano en un comunicado, se ha concretado una operación de la venta de un 10 por ciento adicional mediante la cual el Club Deportivo Independiente Del Valle de Ecuador adquiere esa participación "que le permitirá involucrarse para fortalecer el proyecto futbolístico, junto con el Consejo de Administración del C. D. Numancia y aportar al fortalecimiento del futuro institucional y deportivo de nuestro club".

Independiente Del Valle es en la actualidad una institución de reconocido prestigio que, al haber adoptado un modelo gestión acorde a las mejores prácticas de la industria del fútbol, logrando hitos históricos e importantes en su corta historia, como ser uno de los mejores proyectos formativos de Sudamérica, ser subcampeón de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Sudamericana y campeón de la Copa Libertadores sub 20.

Gracias a su trabajo en el fútbol formativo y por los éxitos del primer equipo, Independiente del Valle, de la mano del empresario Michel Deller, está entre los mejores equipos de Sudamérica, escribiendo un capítulo de oro en su corta historia.

"Desde el C. D. Numancia recibimos con ilusión y optimismo esta nueva alianza, que a buen seguro será beneficiosa para el club soriano en todos los aspectos", ha subrayado en un comunicado.

Independiente del Valle es el representante deportivo más importante y laureado de Sangolquí y del Valle de los Chillos.

En 2019, Independiente del Valle se proclamó campeón de la Copa Sudamericana, el segundo torneo más importante del balompié americano. ganando por 3-1 en la final a Colón de San Fe (Argentina).

Además, Independiente del Valle es un club diferencial en Ecuador por su trabajo con el fútbol formativo y de cantera, reflejado en que es el único equipo que ha participado en las cinco ediciones del torneo Copa Libertadores Sub 20 (este torneo se juega cada dos años) consiguiendo el vicecampeonato en Montevideo en el año 2018, perdiendo en casa de Nacional por 2-1 y el campeonato en Asunción en el año 2020, derrotando en la final a River Plate (2-1).