Calle: "Tenemos que recuperar la mejor versión ante el Marino de Luanco"

Viernes, 25 Octubre 2024 18:35

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, ha calificado este viernes como “peligroso” el partido que su equipo afrontará en la tarde de este sábado frente al Marino de Luanco, una plantilla con mucha experiencia y que sabe desenvolverse en partidos de exigencia.

https://www.youtube.com/live/9yUX_nF8tSA

Calle ha comparecido en rueda de prensa tras el entrenamiento matinal de hoy viernes para realizar el análisis del próximo partido de los rojillos, que se celebrará mañana sábado a las 17.00 horas en Los Pajaritos ante los asturianos del Marino de Luanco.

El entrenador del Numancia ha advertido en primer lugar de la peligrosidad del conjunto asturiano aunque ha mostrado su confianza en que su equipo recupere la solidez y ofrezca una buena versión para volver a sumar de tres después de dos empates consecutivos.

“Tenemos que recuperar la mejor versión y reafirmar muchas de las cosas que el equipo ha estado haciendo bien hasta ahora, y lo tenemos que hacer enganchando a un público que está muy ilusionado, que nos está ayudando mucho en todos los partidos, y que sigamos remando todos en la misma dirección”, ha destacado Calle en sus primeras palabras ante los micrófonos de los informadores presentes este viernes en la sala de prensa de Los Pajaritos.

“Desde el principio se ha buscado construir una identidad y un estilo marcado por la solidez, por lo que es fundamental recuperar esa versión”, ha insistido el técnico numantino, que ha estimado el partido de mañana ante el Marino de Luanco como “peligroso para nosotros”.

“Los números que tiene el Marino de Luanco no son casualidad, ha tenido un inicio de temporada muy bueno y no me sorprende por el nivel de jugadores que tiene en la plantilla”, ha advertido Calle.

“Es un equipo muy experimentado, con más de seis jugadores por encima de los 35 años y prácticamente el mismo número de jugadores con experiencia en Segunda División, incluso en Primera. Han encontrado un sitio en el que, a pesar de la edad, pueden disfrutar del fútbol. Se han juntado jugadores con mucha calidad, con mucha experiencia, algo que en una categoría como ésta es un grado. Lo han mezclado muy bien con gente joven con mucha hambre y con muchas piernas. Espero un equipo que va a intentar hacernos daño, que maneja muy bien lo que se necesita en esta categoría para sumar puntos cada fin de semana. Es el cuarto mejor equipo como visitante, el tercer equipo menos goleado del grupo…nos van a exigir hacer las cosas muy bien porque si hacen su partido nos van a hacer mucho daño”, ha reflexionado.

Aún así, Calle ha mostrado su confianza en su equipo y en el trabajo de la semana para sacar el partido adelante.

“Necesitamos la victoria, recuperar nuestra mejor versión y reafirmarnos en muchas de las cosas que hemos estado haciendo bien para así seguir enganchando a la gente en Soria”, ha concluido.