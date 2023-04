Bea: "Este equipo no se va a relajar"

Sábado, 29 Abril 2023 09:11

El Numancia afronta este domingo su encuentro frente a la S.D. Logroñes, con la intención de cerrar las cuentas de la permanencia. El entrenador Iñaki Bea ha resaltado que el equipo no se relajará.

https://www.youtube.com/watch?v=7Xf-G6f7Gqc

Los de Iñaki Bea vuelven a jugar en casa después de dos partidos fuera -Bilbao Athletic e Intercity- en los que han obtenido cuatro puntos.

"Tenemos un partido bonito ante un rival que está haciendo las cosas bien y ojalá podamos dar carpetazo final a la salvación", ha resaltado el técnico en rueda de prensa.

De la S.D. Logroñés ha destacado que "es un rival muy fácil de analizar, con las ideas muy claras y eso dice mucho a favor de su entrenador".

"Es un equipo que tiene gusto por combinar y por intentar sacar balones desde atrás, que juega muy bien y que tiene diferentes variante", ha explicado.

Sobre la posibilidad de conseguir ocupar el séptimo puesto que supondría jugar la Copa del Rey la próxima temporada, el técnico alavés ha comentado que "siempre que juegas tiene que ser a ganar, este equipo no se va a relajar".

El conjunto rojillo recupera a Gorka Pérez para este encuentro tras la sanción por acumulación de tarjetas que le impidió viajar a Alicante la pasada semana.

Bea ha asegurado que espera acabar la temporada como entrenador y dejar l Numancia en Primera RFEF y clasificado para la Copa del Rey.

"No me he planteado lo que voy a hacer. No me preocupa. Si tengo que entrenar en Soria pues entrenaré en Soria. Si lo tengo que hacer en Tegucigalpa pues en Tegucigalpa", ha señalado.

El Numancia regresa a Los Pajaritos tras cuatro jornadas sin ganar como local.