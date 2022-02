Ólvega acoge Campeonato provincial de cross escolar

El Campeonato provincial de campo a través escolar tiene cita este domingon en Ólvega.

La delegación provincial de Atletismo prevé la presencia de medio millar de participantes de toda la provincia.

Las competiciones comenzarán a las 11.15 horas con la categoría sub 14 infantil femenino, que afrontará un circuito de 1.500 metros en el paraje de "El Pastizal".

A las 12.=5 será el turmo de los sub 12 alevín masculino (1.500 metros), a las 12:20 horas, de los sub 10 benjamin femenino (800 metros), a las 12:30 horas, de los sub 10 benjamín masculino (1.000 metros), a las 12.40 horas, de los sub 8 prebenjamín femenino (400 metros); a las 12:50 horas, de los sub 8 prebenjamin masculino (600 metros 6 a las 13 horas, los sub 15 cadete masculino (4.000 metros) y la carrera popular (5.000 metros).