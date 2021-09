Merillas se corona en Urbión

Domingo, 05 Septiembre 2021 16:28

El corredor leonés Manuel Merillas y la catalana Anna Comet se han proclamado este domingo en Covaleda campeones de España de trail tras completar un recorrido de 36 kilómetros coincidente con el Desafío Urbión.

Pueden consultarse todas las clasificaciones del Campeonato de España de Trail Running Absoluto y por Clubes en el siguiente enlace bit.ly/2Vi1dJR Y aquí los resultados de la séptima edición del Desafío Urbión https://www.empa-t.com/resultados/vii-desafio-urbion/

Merillas, del club Desafío Urbión, ha batido además su propio récord de la prueba con un tiempo oficioso de 3 horas, 40 minutos y 24 segundos, mientras Comet, del CE Penedés, ha completado el recorrido en 4 horas, 31 minutos y 34 segundos.

La segunda posición ha sido para Zaid Ait Malek, que ha cruzado la meta cinco minutos después que Merillas (2 h, 45:40), tras ir en cabeza durante dos tercios de la prueba.

Merillas y Ait Malek han conseguido un puesto en la selección española para el Mundial de 2022.

El tercer puesto ha sido para Juan Javier Jiménez (At. Sur Este), con un tiempo oficioso de 3 horas, 53 minutos y 55 segundos.

Más de trescientos corredores han tomado la salida, a las ocho y media de la mañana, en el campeonato de España para afrontar una distancia de 36 kilómetros por la sierra de Urbión y 2.500 metros de desnivel positivo.

La carrera ha atravesado uno de los mayores bosques de pino albar de Europa, las 7 lagunas, entre ellas la legendaria Laguna Negra de Urbión y ha coronado tres cumbres que superan los 2.000 metros de altitud (Mojón Alto, Zurraquín y Urbión); ha pasado al lado del nacimiento del Río Duero y por las umbrías del Hayedo.

Los dos primeros clasificados, tanto en mujeres como en hombres, han conseguido el billete para el Campeonato del Mundo de carreras de Montaña y Trail Running que debía celebrarse en noviembre de este año pero que ha sido aplazado a febrero de 2022, en sede por decidir.

Zaid Ait Malek y el leonés Manuel Merillas se quedaron solos en cabeza antes de cumplirse el décimo kilómetro, en el descenso hacia la Laguna Helada.

Conocedor de la gran habilidad de Zaid en las bajadas, Merillas ha atacado en la cuesta que conducía a la cima del Urbión (2.228 metros) pero no ha logrado descolgar a su rival y, bien al contrario, no ha podido seguir el ritmo de uno de los mejores bajadores del mundo.

Pero lo ha atrapado cuando ha acabado lo más abrupto del descenso.

En el kilómetro 28,3 en el Puente de Jaramillo, Merillas ha tomado la delantera para afrontar la última subida de menos de 1,5 km, la subida de El Hayedo, donde los corredores siente, al son de los cencerros y de los aplausos, el calor del público y voluntarios de una prueba que hoy celebraba su séptima edición.

Merillas ha llegado al último paso de control, en Los Hornos, con 3:17:50. Sólo le tocaba bajar por Cueva el Ombligo, escasos 5 kilómetros para entrar en la meta de Covaleda. A

sí el corredor leones, que este año no se ha bajado del podio, ha completado los 36 kilómetros en un tiempo de 3:40:24, bajando en escasos segundos el récord que tenía de la última edición celebrada, en 2019, de 3 horas y 41 minutos.

Manuel Merillas junto con Francisco Alonso (10º) y Rodrigo Vicente (14º ) han puntuado para que el Club Desafío Urbión se haya proclamado Campeón de España por Equipos. Segundos han sido el Ekuo Sport Team y terceros el KM Vertical Torrelavega.

A mitad de recorrido Anna Comet marchaba sola en cabeza, entre las mujeres, por delante de la valenciana Julia Font, y las posiciones no han cambiado hasta el final.

Font ha marcado un tiempo de 4h39:00 y en tercer lugar ha llegado otra atleta catalana del CE Penedés, Mireia Pons, con 4h43:40.

La corredora catalana se ha proclamado Campeona de España completando así las tres posiciones del podio.

Ya tenía la plata y el bronce de este título nacional y hoy se ha hecho con el oro: “Tenía todas las medallas pero me faltan ésta”, comenta la atleta del CE Penedès.

Anna ha salido desde el inicio marcando su propio ritmo lo que le ha llevado a completar el recorrido en un tiempo de 4:31:20. Se mantiene vigente el tiempo récord que en 2019 marcaba Oihana Kortazar de 4h24’.

“No me esperaba salir sola porque normalmente Mireia y Julia salen más rápido y esto me ha desconcertado bastante. Ha sido una carrera difícil porque no he tenido referencias y he ido tirando sin descanso todo el rato sola”, declaraba Anna en la meta.

“Me he encontrando bien, aunque se me ha hecho durísima por la suma del cansancio que traía de la semana pasada de mi participación en la OCC, que el recorrido era técnico y del calor que nos ha hecho hoy. Pero he ido tirando mucho de cabeza y con mucha confianza para llegar a meta sola”, añade Anna.

Anna declaraba que se iba de Covaleda muy contenta con el resultado y también por haber pasado unos días en este entorno: “La organización está llena de voluntarios, he notado en cada kilómetro el calor de la gente y sólo tengo buenas palabras para esta carrera que cuenta además con un recorrido espectacular”.

Los corredores tenían que llevar consigo en todo momento un vaso o recipiente, un teléfono móvil, una mascarilla (obligatoria en los primeros 500 m), una manta térmica, un silbato y un bandano/buff. También estaba permitido el uso de bastones.