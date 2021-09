Chapado: "el trail running tiene un potencial cada día mayor"

Domingo, 05 Septiembre 2021 17:22

El presidente de la RFEA, Raúl Chapado, ha resaltado el potencial que tiene el trail running en España, al que ha augurado un "boom" en su práctica si administraciones, federaciones y organizadores son capaces de poner en valor todo lo que significa este deporte en contacto con la naturaleza.



Chapado, que ha presenciado este domingo en Covaleda el Campeonato de España de trail running, ha asegurado que España tiene un potencial cada día mayor en esta modalidad deportiva y además en categorías inferiores, por lo que la RFEA está ilusionada con la celebración del próximo mundial.

"Antes de la pandemia, tres millones de personas corrían una carrera en asfalto en España y muchas de esas personas no conocen lo que es correr en entornos naturales privilegiados", ha apuntado.

Chapado ha recalcado la potencialidad que tiene el trail running para los territorios que organizan pruebas y competiciones, porque puede ser una buena herramienta para su promoción.

"Si somos capaces entre las administraciones públicas, las federaciones y los organizadores de poner en valor lo que significa, creo que habrá un boom con la práctica del trail running, porque realmente es maravilloso", ha recalcado.

El presidente de la RFEA ha mostrado su agradecimiento y satisfacción a la organización por el desarrollo de este campeonato, porque "no son tiempos fáciles" y a los propios corredores que han demostrado que están deseando competir "y necesitamos trabajar para ofrecer esa posibilidad, siempre de forma segura".

El presidente de la RFEA ha resaltado el nivel de la competición, con un podio, en el que el ganador Manuel Merillas conocía "muy bien" el circuito.

Además ha deseado que los dos primeros clasificados puedan disputar el mundial de trail running, que de momento ha sido aplazado en Thailandia y la RFEA está a la espera de la convocatoria en otra fecha.

"Hablan de febrero y se está trabajando contrareloj para ubicarlo", ha avanzado.

En cuanto al balance de las olimpiadas de Tokio, Chapado ha apuntado que Soria tuvo "muy buena representación" con Dani Mateo en maratón y Marta Pérez, en 1.500.

"Marta lleva un fin de temporada espectacular, batiendo dos veces su marca, haciendo segunda mejor marca de la historia en 1.500, a punto de bajar de los cuatro minutos y hace apenas dos días a punto de batir, por unas centésimas, el récord de la milla, creo que ha demostrado ser una de las mejores corredoras del mundo y además es ambiciosa y querrá seguir escalando", ha recalcado.

En cuanto a Mateo, ha recalcado que cuajó un "grandísimo" maratón en unas circunstancias complicadas.

"El atletismo soriano, que siempre ha tenido una gran representación en la élite mundial, sigue teniéndola y es muy ilusionante para estas tierras y para los chavales sorianos que están entrenando hoy en Los Pajaritos y en los diferentes pueblos", ha señalado.

Chapado ha señalado que la competición no ha sido justa en las olimpiadas de Tokio con los atletas españoles, con tanto esfuerzo y valentía que han demostrado.

En este sentido ha puesto en valor las 26 medallas conseguidas en campeonatos del mundo y de Europa sub-20 y sub-23 y 60 finalistas.

"En Europa somos ya la tercera potencia en cuanto a resultados en estos campeonatos, muy por encima de algunas grandes potencias que en absoluto que tienen más posibilidades", ha recalcado.

Chapado ha resaltado que si algo ha cambiado en el atletismo español es la sensación de competitividad, lo que ha hecho que muchos aficionados se hayan enganchado a este deporte.

"No nos vamos a conformar nunca. Habrá momentos mejores y peores, los afrontaremos, pero siempre con la sensación de que el resultado no se exige pero sí el esfuerzo, la entrega y la competitividad", ha señalado.