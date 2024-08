Ibra Chakir, segunda mejor marca en historia del maratón olímpico español

Sábado, 10 Agosto 2024 16:27

Ibra Chakir (32º), maratoniano entrenado por Enrique Pascual Oliva, ha conseguido la segunda mejor marca de la historia del maratón olímpico español en la carrera disputada en París que ha despedido a los mitos Bekele y Kipchoge.

El discípulo de Enrique Pascual Oliva ha llegado el 32º con un tiempo de 2:11:44, el segundo mejor tiempo en la historia del maratón olímpico español, sólo por detrás de las 2:10.16 de Ayad Lamdaseem, en Tokio.

Chakir tiene además a su favor haber afrontado la distancia mermado físicamente, como ha reconocido tras cruzar la línea de meta, en las declaraciones realizadas a TVE.

El atleta catalán, de 29 años, ha roto a llorar ante las cámaras de televisión donde ha hablado de lo mal que lo había pasado "estos dos meses. En el Europeo de Roma estaba bien, pero esa semana tuve un accidente -una agresión de un ex compañero de piso- me dejó con una fisura en las costillas. Me criticaban porque no estuve bien -quedó el 39 en la medio maratón de la ciudad italiana-, pero fue por ese accidente. Os juro que he entrenado muy duro, con dolor, porque no quería perderme un día de entrenamiento. Lo he hecho con una fisura, pero todo ha valido la pena. Tenía que seguir sumando para el día de hoy".

Chakir ha pedido perdón "por este derrumbe, pero lo he pasado muy mal. Doy las gracias a Edurne, una fisio de Soria, que me ha tratado gratis estos meses".

Los últimos kilómetros del maratón de las olímpiadas de París han sido una brutalidad de Tola (1:01:35 la segunda media), que se ha presentado en Los Inválidos para certificar la medalla de oro (2:06:26) y poner a su nombre el récord olímpico del añorado Samuel Wanjiru (2:06:32).

El belga Bashir Abdi (2:06.47, mejorando su bronce japonés por plata francesa) llegó tras él, antes de keniano Benson Kipruto (2:07.00), el ocupante del último escalón del podio.

Chakir se proclamó Campeón de España de maratón en el Zurich Maratón de Sevilla, disputado en febrero, con un tiempo de 2 horas, 7 minutos y 47 segundos, asegurando su plaza para los Juegos Olímpicos de París.