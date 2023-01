Hugo de Miguel, campeón regional sub-23 de cross

Martes, 17 Enero 2023 09:15

Los atletas maratonianos Laura Luengo y Javi Guerra se han proclamado vencedores de la XXXV edición del Cross Internacional Ciudad de Valladolid disputado en el circuito de La Cañada Real en una mañana fría y en la que también hubo protagonismo soriano. Hugo de Miguel fue el mejor en categoría sub-23.

Pese a que la lluvia hizo acto de presencia a primera hora, sin embargo, y tal vez consciente de la relevancia de esta jornada de cross, quiso respetar después el desarrollo íntegro de las competiciones.

https://drive.google.com/file/d/1RQf5vPeczhRaXm3kAIKqVcPzk9CBhish/view

A las 12.20 horas se daba la salida a la prueba femenina donde la madrileña Laura Luengo (Running Pinto Seoane) se hizo con la primera posición marcando un registro de 27:28 en el recorrido de 8.000 metros. La carrera, que se inició fuerte en cuanto al ritmo con las favoritas en la cabeza, se fue rompiendo a medida que la argentina Fedra Aldana Luna, campeona argentina en 5.000, fue imponiendo más ritmo y descolgando rivales.

Luna, corriendo con licencia de Soria, fue segunda con 27:32 y por tanto campeona de Castilla y León. Una nueva perla a las órdenes de Enrique Pascual Oliva. Tercera concluyó una Nuria Lugueros que nunca se rinde y demostró muy buena forma.

El podio de Castilla y León se completó con Lidia Campo, bronce, que entró sexta corriendo por el Hoka.

Por equipos absoluto, primero fue Vicky Foods, seguido de FDR y de At. Benavente.

En la categoría sub 23, primera fue Ángela Viciosa (Vicky Foods) repitiendo el título de campeona autonómica obtenido en la pasada edición, dando paso a Claudia Corral (Sporting Segovia) y a Rocío Garrido (Atlético Salamanca).

En la competición absoluta masculina el segoviano Javi Guerra demostró que aún tiene mucho que decir y que como él señaló en la línea de meta “no estoy muerto en esto”.

Tricampeón de España en Maratón y el español con más participaciones en un europeo de cross, Guerra desplegó clase, genio y capacidad de sacrificio para alzarse con una carrera en la que nunca había escrito su nombre en lo más alto del podio de honor.

Con 30:01 rebajó cuatro segundos la marca del vencedor del pasado año. Y lo hizo marcando la pauta desde el kilómetro dos con un ritmo muy difícil de seguir.

El segoviano fue el protagonista de la carrera. Ni Yahya Aouina, el marroquí con licencia de Soria, aunque corriendo por el Cuevas de Nerja y campeón de la pasada edición, ni el portugués Rui Pinto, pudieron aguantar su zancada, y entraron segundo y tercero respectivamente con 30:20 y 30:21 en una magnífica exhibición que fue comentada al micrófono por el atleta Juan Carlos Higuero.

En sub 23, y también en el podio de Castilla y León, el mejor fue Hugo de Miguel (At. Numantino), octavo en la prueba absoluta, aventajando a Sergio Martínez (At. Soria) y a Eleazar Cantón (At. Numantino). Por equipos ganó At. Soria, siendo segundo Sprint León y tercero At. Briviesca.