Encuentro Intercomunidades 2023 en Los Pajaritos

Sábado, 27 Mayo 2023 07:34

El viejo estadio de Los Pajaritos acogerá este domingo el Encuentro Intercomunidades 2023, donde medio millar de atletas procedentes cinco regiones españoles competirán desde la categoría sub-14 a la sub-18.

Las cinco comunidades que estarán representadas en Los Pajaritos son Asturias, Madrid, La Rioja, Navarra y Castilla y León.

Las categorías en disputa serán la sub 14 (2010 y 2011), la sub 16 (2008 y 2009) y sub18 (2006 y 2007).

En la pista de Los Pajaritos, a partir de las once y media de la mañana, habrá pruebas conjuntas hasta las 14;45 horas donde los atletas vestirán los colores de su comunidad autonoma.

Además, según ha confirmado la Delegación soriana de Atletismo, habrá representación soriana en las pruebas de peso, con Iván Sanz en categoria sub 14 y Fabritzio Scotrini en categoría sub 18 y en la prueba de longitud con Arantza Fresno en categoria sub 18"

Por otro lado hay tres atletas sorianos seleccionados para el Campeonato de España sub 14 que se celebrará el 3 y 4 de junio en León: Diego Valero de Miguel, Iván Sanz Natividad y Clara de Gracia.

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO

RESULTADOS EN DIRECTO

INSCRITOS SUB 14

INSCRITOS SUB 16

INSCRITOS SUB 18

HORARIO

CADENCIA LISTONES Y TABLAS DE BATIDA