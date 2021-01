En marcha la VI Carrera de Reyes

Lunes, 04 Enero 2021 13:57

La VI edición de la Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz será virtual y, además, solidaria. Toda la recaudación irá a parar a la Asamblea Local de la localidad ribereña. Todavía estás a tiempo de participar.

¡Inscríbete y participa en la Carrera de Reyes Virtual Solidaria de San Esteban de Gormaz! No importa que no podamos correr, caminar o ir en bicicleta juntos. Podemos unir nuestros esfuerzos para colaborar con la Asamblea Local de Cruz Roja de San Esteban de Gormaz.

Todos aquellos que tomen parte en la carrera se comprometen con una gran causa como es ayudar a Cruz Roja San Esteban.

Los fondos que se recauden en la Carrera de Reyes Virtual Solidaria de San Esteban de Gormaz serán destinados en su totalidad a colaborar con esta institución.

La Carrera Solidaria está promovida por l@s Alumn@s de 4º de Primaria del Colegio “Virgen del Rivero” de San Esteban de Gormaz, y en ella colaboran el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz y Atletismo San Esteban (sección de Agrupación Deportiva San Esteban).

Pueden participar en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, no importa donde estén, desde cualquier lugar, y siempre y cuando estén correctamente inscritas.

La Carrera de Reyes Virtual Solidaria de San Esteban de Gormaz no tiene sedes, por lo que se puede participar desde cualquier punto del planeta, pero si le gustaría a la organización saber desde dónde participas. Al enviar sus fotos, recorrido, comentarios, sólo hay que señalar desde donde ha colaborado.



Modalidades y distancias

Para esta edición de 2021 se ha optado por la siguiente modalidad: ¡hazte patrocinar por tus amigos, por tu familia, por tus conocidos! ¡También puedes patrocinar a otra gente y colaborar de este modo por partida doble!

¿Cómo?:

Busca patrocinadores que aporten: x EUR/Km. si vas a caminar

b. x EUR/Km. si vas a correr

c. x EUR/Km. si vas a ir en bici Queda con ellos en cuantos Km. vas a hacer en la modalidad elegida. Recoge la aportación, ¡da igual la que sea!, e ingrésala en la cuenta corriente de la Asamblea Local de Cruz Roja de San Esteban de Gormaz (ES05 3017 0400 6100 0265 0612). (Ejemplo: si vas a caminar 10 Km., y tienes 3 patrocinadores que te han patrocinado 1 EUR/Km., cada uno colabora con 10 EUR, total 30 EUR. Es decir, aportas 30 EUR.)

Intenta caminar, correr o ir en bici los Kilometros acordados con tus patrocinadores durante los días en que el plazo está abierto, ¡lo puedes hacer por etapas!. ¡El deporte es salud!

No van a pedirte que descargues ninguna App en particular (aunque les gustaría que les enviaras pantallazos de los kilometros que has recorrido), no habrá clasificaciones.

Recuerda: “Mens sana in corpore sana”.

Dias de participación



Al ser virtual, en la Carrera de Reyes virtual de San Esteban de Gormaz se podrá correr/caminar/ir en bici desde las 00:00 del viernes 1 de Enero de 2021 hasta las 23:59 del miércoles 6 de Enero de 2021.

Cada participante lo hará en la hora que prefiera dentro de ese periodo, ¡dentro de los horarios establecidos por las autoridades! Recuerda: ¡puedes hacer tus Km. por etapas! ¡No es necesario que lo hagas todo el mismo día!

Inscripciones:

Envía un email a cultura@sanestebandegormaz.org confirmando tu participación, incluyendo tu nombre completo (si vais a colaborar varios miembros de la familia, por ejemplo, puedes incluir los nombres de l@s participantes en un solo email), ¡nos gustará saber que lo haces y lo necesitamos para entregarte un pequeño detallito!

Plazo de inscripción

El plazo de inscripción terminará el miércoles 6 de Enero de 2021 a las 23:00 h.



¿Cómo elegir el recorrido?

Al no ser una carrera presencial cada participante es libre de elegir el recorrido que quiera.

Busca un entorno natural y agradable para disfrutar del deporte.

Si vas a hacerlo por zonas potencialmente concurridas, intenta que tengan gran anchura en el recorrido para que puedas mantener la distancia de seguridad con otros transeúntes/atletas.

Procura evitar zonas con tránsito de vehículos, especialmente si has de cruzar calles.



¿Cómo seguir colaborando?

Tras haber completado el recorrido de la modalidad elegida, envía un pantallazo (o varios si lo haces por etapas) de tu teléfono móvil, no importa que aplicación hayas utilizado para medir la distancia (si es que lo has medido, no importa que no lo envíes, lo importa es que hagas deporte si puedes), a la dirección electrónica cultura@sanestebandegormaz.org

Si en ese mismo email nos dices desde donde has participado y te apetece enviarnos alguna foto de tu caminata, carrera o paseo en bici, genial, ¡los promotores de esta carrera solidaria, l@s alumn@s de 4º de Primaria del Colegio “Virgen del Rivero” de San Esteban de Gormaz, expondrán todas las fotos enviadas en un bonito mural en algún momento del verano en que las condiciones sanitarias lo permitan!

¿Y sabes qué? Cuando vayas a ver el mural, y como recuerdo de tu participación, ¡recibirás un bonito recuerdo de la carrera!