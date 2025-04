Dani Mateo se recupera de rotura de clavicula tras caerse de bicicleta

Lunes, 28 Abril 2025 08:49

El atleta adnamantino Daniel Mateo ha pasado una racha negativa este invierno que ha culminado finalmente con la rotura de una de sus claviculas. El mismo lo ha contado en el perfil de sus redes sociales.

"Pues eso, que ni se por dónde empezar, porque cuando la vaca está por dar leche, da hasta por los cuernos", ha lamentado el atleta soriano.

Después de más de 18 meses corriendo todos los días a mediados de enero Mateo cogió gripe y tras ella, tuvo unos problemas en el isquio.

Entrenaba y parece que más o menos funcionaba pero le empezó a molestar la rodilla.

"Creo que de potenciar tanto ese isquio que había dolido la rodilla se descompensó y vino esto", ha reconocido.

Pero la molestia se convirtió en dolor, le salió mucho líquido y no tuvo más remedio que parar, sacar líquido e infiltrar, resonancia-condromalacia y ácido hialuronico, un proceso básico para unas rodillas que tienen muchos impactos.

Todo llevaba su proceso, el dolor se iba y podía entrenar más y Mateo se trasladó en Ibiza para competir en su maratón donde se volvió a sentir cojo.

"No pude correr, vuelta a casa y a ver por donde tiraba el tratamiento. Estaba tranquilo, pero ya la recaída me inquietó, y decidí quitar más impacto, por lo que tocaría hacer bici. Hacía bici para complementar, y un día suave, sin forzar, con cadencia y sin fuerza, me caí", ha explicado.

En la caída directamente impactó con la clavícula, por lo que se rompió.

"Así que con esto espero que esta inercia negativa se haya frenado en seco y con la grandísima putada qué es, sea parte del proceso", ha deseado.

A Mateo ya le han operado y ya está en plena recuperación.

"No sé si este año es cuestión de tristeza o indignación, yo pienso que proceso, así que seguiremos. Hay una cosa clara, cuando vuelva va a ser muuuuy fuerte", ha señalado.